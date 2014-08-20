Adesso AN
“Sanità Marche in crisi, è peggiorato tutto”

"Nemmeno ci si cura più in migliaia di casi"

Politica
Grandi apparecchiature sanitarie
“La sanità marchigiana è in crisi, in questi cinque anni è peggiorato tutto: sono aumentate le liste d’attesa, è aumentata la mobilità passiva e 150mila marchigiani non si curano più.

Per noi la priorità è garantire il diritto alla salute per tutti, per questo ci batteremo affinché il sistema sanitario nazionale venga finanziato al 7% del
PIL, è necessario per assumere nuovi medici e infermieri”, così Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche, assieme alla Segretaria Nazionale del PD, Elly Schlein, davanti all’Ospedale Torrette di Ancona.
“L’OMS oggi ci dice che un’adolescente su 7 ha problemi di salute mentale. Le Marche sono ultime in Italia rispetto a questo tema, ed è una vergogna. Non vedere tutto ciò significa non vedere uno dei problemi emergenti del nostro territorio che riguarda migliaia di famiglie marchigiane. – dichiara Ricci – Gli altri chiudono gli occhi di fronte a queste difficoltà, noi invece risponderemo mettendo lo psicologo di comunità e lo psicologo nelle scuole, andremo incontro all’esigenza non solo di mappare i nuovi bisogni, ma di dargli finalmente delle risposte. Non accetteremo mai la privatizzazione strisciante della sanità che la destra ha portato avanti in questi cinque anni, per noi la sanità pubblica è un diritto, ci batteremo affinché il diritto alla cura sia garantito a tutti”.
Matteo Ricci
Pubblicato Martedì 2 settembre, 2025 
alle ore 16:20
