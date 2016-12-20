PCI Marche: “Dal caso Senigallia una lezione per il futuro” "Per quanto riguarda la difesa del territorio vogliamo approfondire la situazione inerente alla gestione dei nostri fiumi"

186 Letture Politica

Il PCI, a Senigallia, rileva come nella campagna elettorale di rinnovo del Consiglio Regionale Marche, stiano emergendo elementi di critica strutturale sia al centrodestra che al centrosinistra, confermando la coerenza della nostra scelta nel candidare la lista del PCI in antitesi a questo bipolarismo e seguendo le linee guida emerse dal Congresso del Partito tenutosi a Forlì a marzo 2025.

Le ragioni fondamentali che ci pongono in alternativa al bipolarismo sono numerose, ma sicuramente il punto cardine è che entrambi gli schieramenti, con sfumature impercettibili circa le intenzioni di voto, nella sostanza hanno poi espresso parere favorevole nei confronti del riarmo. È evidente che in un momento di crisi economica, impegnare le risorse finanziarie dello Stato italiano nell’acquisto di decine di miliardi di euro di armi configuri una scelta scellerata che va a calpestare il già compromesso “Stato Sociale” e le relative politiche a difesa di LAVORO, SANITÀ, SCUOLA E DIFESA DEL TERRITORIO.

Continua a leggere su SenigalliaNotizie.it