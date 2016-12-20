Da Senigallia, Ancona e Pesaro gesto di solidarietà alla Global Sumud Flotilla Organizzata un'uscita in mare a sostegno dell'iniziativa finalizzata alla consegna di aiuti umanitari per Gaza

Nella mattinata del 31 agosto sei imbarcazioni sono partite dal porto di Senigallia per una uscita in mare in solidarietà con la Global Sumud Flotilla, la più grande iniziativa umanitaria civile della storia contemporanea. Le prime imbarcazioni sono infatti partite oggi da Barcellona e da Genova dirette a Gaza.

L’iniziativa a Senigallia ha visto la partecipazione spontanea di numerosi diportisti e diportiste, di semplici cittadini solidali in collegamento con le iniziative che si sono svolte in contemporanea a Mezzavalle di Ancona a cura della associazione “Mezzavalle Libera” e al Porto di Pesaro a cura della associazione “Gruppo per la Pace e il Disarmo” di Fano e Pesaro

