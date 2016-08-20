Marco Rizzo: “Calice amaro per Von Der Leyen Boy Ricci, amico di guerra e privatizzazione” Iniziativa di DSP a Pesaro domenica 31 agosto alle 14.30

“Al Von Der Leyen Boy con l’elmetto Matteo Ricci che ha votato positivamente al riarmo e al programma di ‘rieducazione alla guerra’ sostenuto dall’Unione Europea, e che propone la cura privatrizzatrice per la sanità marchigiana, già provata con l’ex presidente Ceriscioli , con la chiusura di decine di ospedali e accorpamenti di strutture sanitarie sostituite con dei Project Financing volte a foraggiare, per decenni, gli investitori privati, offriamo un caffè amaro e sovranista, a casa sua, a Pesaro, domenica, 31 agosto, alle 14:30. (Parco Mirafiore, Trattoria Sociale UTOPIA).

Sit-in del popolo marchigiano che vuole più sanità e rifiuta, come la nostra costituzione nazionale, i carri armati europeisti. I pazienti hanno perso la pazienza. I loro diritti vengono prima degli ordini di Bruxelles”.

A dirlo è stato Marco Rizzo che ha annunciato un incontro per una tazzina amara contro “l’euroburocrate pesarese in mimetica” che “simboleggi una protesta pacifica contro i troppi calici amari che l’euro-dittatura propina ai marchigiani”.

Nell’occasione sarà presente anche Claudio Bolletta, candidato alla Presidenza della Regione per Democrazia Sovrana e Popolare.