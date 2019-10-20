Che spettacolo i delfini vicino a riva a Senigallia
Molti ad ammirarli nel fine settimana - FOTO
1.145 Letture0 commenti
Spettacolo ammirato da molti a Senigallia nel fine settimana quello di una famiglia di delfini in acqua non lontano da riva.
Spettacolo ammirato da molti a Senigallia nel fine settimana quello di una famiglia di delfini in acqua non lontano da riva.
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Marche Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!