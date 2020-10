I lavoratori dello spettacolo chiedono risposte Manifestazione il 30 ottobre ad Ancona

143 Letture Cultura e Spettacoli

Tecnici di scena, operatori dei service, coreografi, registi, danzatrici, professori d’orchestra, cantanti e attori, saranno oltre un centinaio le lavoratrici ed i lavoratori dello spettacolo delle Marche, che venerdì 30 ottobre dalle 10,30 alle 13 osservando le regole anticontagio, manifesteranno ad Ancona in piazza del Plebiscito, per chiedere un intervento urgente sul settore.



La manifestazione sarà in contemporanea nazionale insieme a tutte le altre regioni, stesso giorno, stessa ora, per unire in unico momento tutto il paese.

L’emergenza Covid-19 ha evidenziato la debolezza strutturale dell’intero settore, da anni interessato da un inesorabile processo di precarizzazione, i cui esiti porteranno ad una perdita di professionalità e posti di lavoro. Per questo i sindacati chiedono d’ intervenire sia a livello nazionale sia regionale.

Nelle Marche si contano circa 6000 addetti che, per la maggior parte, sono precari.

Le richieste, a livello nazionale, riguardano la necessità di una riforma complessiva che porti ad un reddito di continuità, diritti e tutele universali, come la malattia e la maternità spesso inesistenti.

A livello regionale, si chiede di affrontare l’emergenza ma soprattutto di guardare al futuro ed ottenere interventi strutturali come l’aggiornamento della legge regionale sullo spettacolo ferma al 2009.