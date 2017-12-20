Cambio al vertice della Direzione Marittima delle Marche: il comando va a Massimo Seno L'Ammiraglio Ispettore sarà ad Ancona lunedì 29 giugno 2026 per l'avvio della fase del passaggio delle consegne

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Sarà l’Ammiraglio Ispettore Massimo Seno il nuovo Comandante della Direzione Marittima delle Marche. L’Ufficiale giungerà ad Ancona lunedì 29 giugno, dando avvio alla settimana dedicata al passaggio di consegne che culminerà il 5 luglio con l’assunzione del Comando, in sostituzione dell’Ammiraglio Ispettore Vincenzo Vitale, alla guida della Direzione Marittima dal 20 aprile 2024 e che sarà in congedo dal 5 luglio stesso.

L’Ammiraglio Ispettore Seno proviene dall’incarico di Capo del 1° Reparto – Personale presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera di Roma, dove ha diretto le politiche del personale e coordinato i processi organizzativi dell’intero Corpo.

Nato a Taranto nel 1965, è laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bari ed è entrato nel Corpo delle Capitanerie di Porto quale Ufficiale in servizio permanente nel 1991.

Nel corso della carriera ha ricoperto numerosi incarichi operativi e dirigenziali presso sedi territoriali e centrali del Corpo, prestando servizio presso la Capitaneria di Porto di Manfredonia, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste da lui comandato, la Direzione Marittima di Bari, la Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro da Comandante, la Direzione Marittima di Livorno dove ha svolto incarichi di crescente responsabilità fino a quello di Comandante in seconda, per poi comandare la Capitaneria di Porto di La Spezia.

Dal 2019 ha prestato servizio presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ricoprendo dapprima l’incarico di Capo del 2° Reparto – Affari giuridici e servizi di istituto. Nel medesimo periodo ha inoltre svolto le funzioni di Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

Con il suo insediamento, la Direzione Marittima delle Marche continuerà la fase di rilancio avviata dalla primavera del 2024, quando il rango della Titolarità di Comando è stato assegnato al massimo vertice territoriale, analogamente alle storiche sedi di Genova e Napoli.

Prosegue pertanto tale fase ampliativa di funzioni sotto la guida di un Ufficiale di consolidata, molteplice ed elevata esperienza e professionalità, maturata nei principali incarichi territoriali e centrali del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

Dalla Direzione Marittima delle Marche