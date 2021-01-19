41 cani in cerca di proprietario nel territorio senigalliese Erano stati sequestrati due anni fa a Trecastelli: accertata l'assenza di malattie, chi vuole può chiedere di adottarli

Il Servizio di Sanità Animale della AST Ancona ha reso possibile l’adottabilità di 41 cani che erano stati sottoposti a sequestro negli anni scorsi ed erano stati accuditi presso un canile a Trecastelli.

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