41 cani in cerca di proprietario nel territorio senigalliese
Erano stati sequestrati due anni fa a Trecastelli: accertata l'assenza di malattie, chi vuole può chiedere di adottarli
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Il Servizio di Sanità Animale della AST Ancona ha reso possibile l’adottabilità di 41 cani che erano stati sottoposti a sequestro negli anni scorsi ed erano stati accuditi presso un canile a Trecastelli.
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