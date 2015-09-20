Soddisfazione di Confcommercio per la proposta di legge sulla salvaguardia dei centri storici "La progressiva omologazione dell’offerta rischia di snaturare l'identità dei nostri borghi"

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«Rischiavamo di perdere la stessa anima dei nostri centri urbani insieme a tante attività economiche e per questo serviva una legge quadro per invertire la rotta e restituire identità ai luoghi, riconoscendo al commercio la sua dignità e il loro ruolo di cuore pulsante delle città, contrastando l’omologazione commerciale e valorizzando le produzioni locali». È questo il giudizio positivo espresso da Massimiliano Polacco, direttore Confcommercio Marche, sulla proposta di legge regionale approvata dalla Giunta guidata dal presidente Francesco Acquaroli e destinata ora all’esame del Consiglio regionale.

«Finalmente siamo sulla strada giusta – incalza Polacco – È una battaglia che portiamo avanti da almeno quindici anni durante i quali abbiamo assistito a una progressiva omologazione dell’offerta che rischia di snaturare l’identità dei nostri borghi. I centri storici meritano di conservare la propria unicità ed essere valorizzati attraverso le attività che ne rispecchiano la storia perché cultura, turismo e commercio sono asset irrinunciabili di quell’economia di prossimità che è presidio fondamentale di socialità, tradizione, accoglienza urbana e anche legalità».

Il Direttore di Confcommercio sottolinea poi il valore strategico della declinazione identitaria legata all’enogastronomia: «un fattore culturale straordinario, tanto che la Cucina Italiana è oggi giustamente riconosciuta come patrimonio immateriale dell’umanità dall’Unesco. Difendere questa unicità dalle derive massificate significa proteggere il valore del nostro territorio e del Made in Italy». Secondo Confcommercio, la proposta rappresenta un primo passo importante e l’opportunità di rilanciare il commercio di prossimità, restituendo centralità ai luoghi simbolo delle città, salvaguardandone identità, tradizioni e capacità di attrazione.

Ma il percorso deve ora proseguire. «Adesso la parola passa al Consiglio regionale, che auspichiamo approvi rapidamente il provvedimento. Allo stesso tempo – conclude Polacco – sarà fondamentale costruire una vera legge quadro accompagnata da incentivi, sostegni agli investimenti e strumenti di programmazione urbanistica e commerciale che consentano ai Comuni di attuare concretamente politiche di valorizzazione dei centri storici e delle attività identitarie».

da: Confcommercio Marche