Due episodi di incidente nella stessa mattinata nel giro di pochi minuti, traffico in tilt Coinvolti il 23 giugno diversi veicoli, con lievi feriti e danni materiali

Una mattinata, quella del 23 giugno, di disagi stradali, dove si sono verificati due incidenti a breve distanza di tempo e pochi chilometri l’uno dall’altro, provocando traffico e lunghe code.

Il primo è avvenuto lungo la superstrada Civitanova–Foligno nei pressi dello svincolo per l’A14 e ha coinvolto un furgone e una Citroen C1 in uno scontro violento. Alla guida dell’auto si trovava una donna, rimasta però ferita in modo lieve.

Intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 insieme ai vigili del fuoco e alla polizia stradale, che hanno provveduto ai rilievi e alla messa in sicurezza dell’area.

Pochi minuti più tardi, nel tratto compreso tra Corridonia e Morrovalle, si è verificato un ulteriore tamponamento che ha peggiorato la già critica situazione della viabilità.

Fortunatamente in quest’ultimo scontro non risultano persone ferite, ma solo danni ai veicoli coinvolti. La circolazione ha registrato forti rallentamenti, con ripercussioni sulla normale circolazione e complicazioni per gli automobilisti lungo il tratto interessato.