Claudio Covato vince l’edizione 2026 di Musicultura Con la canzone "Chiddu ca ma resta"

“Sono confuso e felicissimo, so che è stata una scelta difficile, i ragazzi qui con me sono tutti pazzeschi, grazie!” ha detto Claudio Covato, 33 anni, originario di Rosolini, nel siracusano, che dal maestoso palco dello Sferisterio di Macerata, con la sua voce e la sua chitarra ha conquistato il titolo di Vincitore assoluto della XXXVII edizione di Musicultura, con la canzone “Chiddu ca ma resta”.

Capace di ipnotizzare il pubblico, Covato ha raccolto il consenso dei 4.800 spettatori delle due serate finali, aggiudicandosi il Premio Banca Macerata del valore di 20 mila euro, che investirà nella creazione del suo primo album. A questo si affiancano: la Targa della Critica “Piero Cesanelli”, del valore di 3 mila euro, assegnata dai giornalisti della sala stampa di Musicultura, una pergamena incisa dal maestro amanuense Malleus, e il Premio Grotte di Frasassi di 2 mila euro, ricevuto nella serata di apertura, con una residenza artistica nel favoloso sito naturalistico marchigiano.

Una vittoria che il cantautore siciliano ha voluto dedicare alla moglie e al figlio di tre anni. “Con questo premio registrerò il disco che sto preparando e magari ci pago anche una tettoia nuova” ha commentato con ironia. Dotato di una voce sorprendente e di una tecnica chitarristica raffinata, Covato è riuscito a riportare nel presente l’autenticità e l’emozione della canzone popolare, imponendosi come una delle voci più originali del Festival.

“Chiddu ca ma resta”, in dialetto siciliano, è un brano dalla dimensione quasi immateriale, che si muove sul terreno delle sensazioni e della ricerca di un senso profondo e nascosto delle cose. Un percorso affidato a immagini della natura, che diventano espressione di una riflessione intima e universale.

Il cantautore siciliano ha prevalso sugli altri sette artisti vincitori finalisti del Festival: Rosita Brucoli di Milano con “Agente!”; DDUMA di Lecce con “Fimmine de guerra”;MEZZANERA, di Bologna con “Piume”; Narratore Urbano di Torino con “Il mio coinquilino vuole uccidermi”; Isabella Privitera di Bologna con “Eya”; Giovanni Toscano di Pisa con “Emma”; Giulia Trovò di Treviso con “Se non dovessi più tornare”

A DDUMA di Lecce è andato il Premio “La casa in riva al mare” di 2 mila euro decretato da una giuria di detenuti della Casa di reclusione di Barcaglione di Ancona, impegnati in un percorso laboratoriale musicale del Festival. Grazie ad un permesso speciale, i detenuti Petrit Kripa e Davide Ciancaleoni in rappresentanza della giuria della Casa di reclusione, hanno consegnato il premio a DDUMA sul palcoscenico dello Sferisterio. Un’importante iniziativa di integrazione culturale per la rieducazione e il reinserimento del detenuto, promossa dal Garante dei diritti della persona della Regione Marche Giancarlo Giulianelli, segnalato come best practice dal Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria.

La finalissima di Musicultura, condotta brillantemente dalla coppia Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio, ha visto l’esibizione de Le Vibrazioni.

Attesissimi sul palco del Festival, la band ha aperto la performance con il nuovo singolo “Ambiguità (così strafatta di coriandoli)”, l’energico inno all’amore libero e all’inclusione. Ha proseguito con il celebre singolo d’esordio “Dedicato a te” (2003) è chiuso l’esibizione tra i riff di chitarra elettrica e i cori del pubblico con “Vieni da me” (2003)

“Bisogna credere nella propria musica, senza lasciarsi condizionare dai giudizi esterni ed è fondamentale scegliere se fare musica per il mercato o per il piacere autentico di crearla” così Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni si è rivolto ai giovani vincitori del Festival.

A Musicultura l’irresistibile incursione dell’attore, comico e conduttore televisivo Riccardo Rossi con un racconto brillante e autoironico su come la musica abbia segnato la sua adolescenza. Tra aneddoti e ricordi personali, Rossi ha rievocato anche il suo incontro quasi “persecutorio” con Pat Metheny, trasformandolo in un episodio esilarante che ha scatenato risate e calorosi applausi allo Sferisterio.

Sorpresa sul palco del Festival con Alberto Fortis, tra i più importanti esponenti del cantautorato italiano, ambasciatore del progetto “La pace preventiva” che coniuga il valore dell’arte con l’impegno civile. Al pianoforte, con l’inconfondibile armonica a bocca, ha offerto una intensa rilettura di “Milano e Vincenzo” (1979), seguita da “Ricordati di me”, il suo nuovo singolo scritto con Moni Ovadia dell’album Sentimental city. A chiudere l’esibizione, tra partecipazione corale e forti emozioni, l’amatissima “Settembre” (1981), capace di unire il pubblico in un unico, coinvolto abbraccio sonoro.

A due anni dalla vittoria a Musicultura, i Santamarea sono tornati sul palco della finalissima, riproponendo il brano omonimo con cui si erano imposti nel 2023, insieme al nuovo singolo “Tornado”, “Siamo felicissimi di essere a Musicultura – ha detto Stella emozionata – è stato proprio qui, dopo la vittoria, che abbiamo capito di poter fare musica per lavoro. Musicultura ha rappresentato un inizio e un vero percorso di crescita, sia personale che artistico, è una famiglia, qui sono nati tanti legami umani e professionali”

Gran finale affidato ad Alan Sorrenti, dalle atmosfere senza tempo di “Tu sei l’unica donna per me” (1979) alla travolgente energia di “Figli delle stelle” (1977), la celeberrima hit che ha fatto cantare all’unisono i 2.400 presenti, trasformando la platea in un unico, vibrante coro. “È una canzone scritta tanto tempo fa – ha ricordato l’artista – ma che oggi più che mai, in un mondo segnato da guerre e divisioni, lancia un messaggio importante di pace e di unione” Un epilogo luminoso, in cui la musica si conferma linguaggio universale capace di unire e attraversare il tempo.

“Credo che questa sia stata una delle edizioni più caleidoscopiche di Musicultura sia per la varietà stilistico ed espressiva dei vincitori che per la poliedricità dei linguaggi musicali portati in scena dagli ospiti. – Ha commentato Ezio Nannipieri direttore artistico del Festival – Accanto alla visione poetica di un cantautore come Brunori Sas hanno convissuto sul palco band come i Planet Funk e Le Vibrazioni che con il loro sound sono state capaci di lasciare un segno riconoscibile nel tempo . Per il pubblico non è stato facile al momento del voto affrontare la scelta, alla fine è risultato vincitore assoluto un ragazzo, Claudio Covato che ha saputo dare nuova fragranza alla tradizione della musica orale grazie anche ad un approccio interpretativo e chitarristico di altissimo profilo e alla più profonda autenticità della lingua siciliana”.

Main Media Partner di Musicultura, Festival della Canzone Popolare e d’Autore è la Rai, con Rai1, Rai Radio1,TgR, Rainews24, Rainews.it, Rai Italia, RaiPlay e Rai Pubblica Utilità

Si potranno rivivere le forti emozioni delle serate finali di Musicultura il 13 luglio , nel programma televisivo in onda in seconda serata su Rai 1, firmato da Matteo Catalano con la regia di Duccio Forzano e diffuso nei cinque continenti del mondo da Rai Italia.

Approfondimenti, rubriche e servizi sulla XXXVII edizione di Musicultura si possono seguire su Rainews24, Rainews.it e TgR.