Premiati i vincitori della 3’ edizione del Premio “Finanza e Territorio Marche” Nelle categorie Sociale, Cultura, Impresa

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L’atto finale della 3’ edizione del Premio “Finanza e Territorio Marche” ideato dalla rete di Financial Partner di Azimut Marche ha visto il trionfo dei tre progetti più votati dai circa 200 presenti alla serata finale alla Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” dell’Università Politecnica delle Marche. I 10 progetti finalisti nelle tre categorie Cultura, Impresa e Sociale scelti dalla giuria dei “saggi” sono stati presentati dagli ideatori con a disposizione 3 minuti ciascuno per convincere i presenti ad attribuirne digitalmente la preferenza decretandone il successo.

Per la categoria Sociale l’ha spuntata il Dip. Scienze Cliniche e Odontostomatologiche di Univpm con il progetto “Piccoli sguardi, grandi cure” che consiste nella creazione di un mondo immersivo, familiare e rassicurante attraverso realtà virtuale aumentata per i bambini che sono sottoposti ad interventi chirurgici da svegli così da diminuirne l’ansia e lo stress; per la categoria Cultura ad aggiudicarsi il premio è stato Inabita Lab. Territoriale “Qui Val di Fiastra”, progetto di rigenerazione culturale e sociale per il territorio della Val Di Fiastra, entroterra maceratese; per la categoria Impresa ha vinto F.lli Morandi & C. srl “Terminal Passeggeri 5.0” per un porto di Ancona sempre più sostenibile riducendo le emissioni inquinanti.

I momenti di competizione sono stati intervallati dagli interventi di alcuni testimonial che in questi anni hanno partecipato al Premio come Jarvis, e vinto come il microbiscottificio Frolla, l’Orto del Sorriso Cooperativa Agricola Sociale che opera nei territori di Jesi ed Ancona. e l’associazione di volontariato “Fede c’è”, progetto che offre sostegno emotivo e psicologico ai genitori che hanno subito la perdita di un figlio.

Gli organizzatori Roberto Martarelli e Monica De Pau hanno illustrato il lavoro che con lo staff Azimut portano avanti per promuovere questo Premio che ha il merito di offrire ai partecipanti l’opportunità di dar visibilità al loro progetto, per svilupparlo, concretizzarlo e promuovere idee al servizio della crescita del territori.

“È bello vedere che questa iniziativa cresca negli anni nei numeri e nelle presenze – hanno detto gli organizzatori – e soprattutto come si possa far raccontare dai partecipanti delle edizioni precedenti la storia di successo che è scaturita da questa esperienza. Il ringraziamento va agli illustri saggi che ci hanno donato il loro tempo per studiare e valutare i progetti, ad Univpm per l’ospitalità e a tutti i presenti alla serata per la partecipazione”.

Tra i tanti messaggi e gli spunti suggeriti dalla serata anche dalla tavola rotonda finale che restano come patrimonio di esperienza: “Non importa chi ha vinto, l’importante è costruire”; “Le persone al centro, anche in epoca di AI”; “La Contaminazione è vedere le cose con occhi nuovi”; “Un euro investito in cultura significa 3,5-4 euro per il territorio”. “Mettere sempre passione in tutto quello che si fa”.