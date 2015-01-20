“Più di una gara. 11 indimenticabili storie di sport marchigiano” ospite del programma “20 minuti da Leone” Il giornalista Carlo Leone intervista su Radio Duomo 95.2 l'autore del libro, lo storico Andrea Pongetti

Più di una gara. 11 indimenticabili storie di sport marchigiano sarà l’oggetto della puntata della trasmissione “20 minuti da Leone”, in onda lunedì 13 aprile su Radio Duomo Senigallia 95.2.



Il libro racconta 11 storie di vita, successi, cadute e rinascite, legate allo sport marchigiano.

Lo speciale – ospite in studio l’autore del libro Andrea Pongetti intervistato dal conduttore Carlo Leone – sarà trasmesso in radio lunedì 13 alle 20, martedì 14 alle 13.10 e domenica 19 alle 16.50.

L’articolo seguente uscirà su vocemisena.it nei giorni successivi e ci sarà il player per riascoltare il programma anche da pc e cell.