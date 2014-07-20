Bando “Artigianato Artistico 2026”, Regione Marche proroga scadenza C'è tempo fino all'11 maggio 2026 per accedere alle Misure 1 e 2

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È stata prorogata all’11 maggio 2026 la scadenza per la presentazione delle domande relative al bando “Artigianato Artistico – anno 2026”, limitatamente alla Misura 1 e alla Misura 2. Lo comunica l’assessorato alle Attività produttive.

La decisione è stata assunta a seguito delle segnalazioni pervenute dalle associazioni di categoria artigiane, che hanno evidenziato il consistente numero di imprese interessate a ottenere il riconoscimento del mestiere artistico, requisito indispensabile per accedere alle agevolazioni previste.

Il riconoscimento, previsto dalla normativa di settore e rilasciato dalle competenti Commissioni provinciali per l’Artigianato della Camera di Commercio, rappresenta infatti un passaggio preliminare necessario per la partecipazione alle Misure 1 e 2. L’elevata partecipazione registrata ha reso pertanto opportuno concedere un periodo aggiuntivo, al fine di consentire il completamento delle procedure amministrative e garantire la più ampia adesione delle imprese interessate.

La Misura 1 sostiene interventi di ammodernamento, ristrutturazione, ripristino e mantenimento dei laboratori di artigianato artistico e tradizionale, nonché l’acquisto di macchinari e il recupero di attrezzature non reperibili sul mercato.

La Misura 2 è invece finalizzata al sostegno dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale per la commercializzazione dei prodotti.

Il termine per la presentazione delle domande, inizialmente fissato al 15 aprile 2026, viene quindi posticipato all’11 maggio 2026.

Rimane invariata la scadenza prevista per la Misura 3, dedicata alle iniziative promozionali.