Insediato Comitato regionale per l’editoria Nuovo corso per i "Quaderni del Consiglio regionale delle Marche". Organismo valuterà opere destinate a pubblicazione nella collana

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Valorizzare l’identità marchigiana, sostenere la ricerca storica e promuovere la cultura del territorio. Con questi obiettivi l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha dato il via libera alla ricostituzione del Comitato per l’Editoria.

L’organismo resterà in carica per l’intera legislatura e la sua funzione sarà quella di selezionare e individuare le opere destinate alla pubblicazione nella collana editoriale dei “Quaderni del Consiglio regionale delle Marche”.

Il Comitato avrà il compito di garante della qualità scientifica e divulgativa delle pubblicazioni, puntando su contenuti che sappiano dare risalto alla storia, alle istituzioni e alla ricchezza culturale delle Marche.

A comporre il Comitato saranno, Angela Amici, Mariarosa Bastianelli, Cristiano Boggi, Chiara Censi, Anna Rosa Cianci, Paolo Pagnini, Fiorella Paino, Daniele Paolanti, Donatella Pazzelli, Michele Pinto, Melissa Sciacca, Francesca Tombari e Graziella Vitali, tutti professionisti ed esperti che metteranno le loro competenze a servizio dell’attività editoriale dell’Assemblea legislativa.

A dirigere la testata e a coordinare l’attività scientifica è stato confermato il prof. Giancarlo Galeazzi.

All’atto dell’insediamento ufficiale, avvenuto nella giornata di venerdì 27 marzo, erano presenti, oltre a Galeazzi e ai componenti del comitato, il Presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui, il Vicepresidente Enrico Piergallini, la Consigliera Segretaria Marta Ruggeri e la consigliera regionale Micaela Vitri.

Il Presidente Pasqui, augurando il buon lavoro ai componenti del Comitato, ha definito l’organismo “un presidio per la cultura marchigiana”.

“Con questo assetto – ha aggiunto Pasqui – l’Ufficio di Presidenza intende dare un nuovo impulso e un nuovo corso alla produzione editoriale di qualità, offrendo a studiosi e cittadini una vetrina autorevole per raccontare le eccellenze e le radici della nostra comunità”.