Arriva a Jesi lo «tZunami festival – sull’onda della Gen Z» Dal 7 al 12 aprile la città si animerà con attività interamente dedicate ai giovani

Arriva a Jesi lo «tZunami festival – sull’onda della Gen Z». Dal 7 al 12 aprile la città si animerà con attività interamente dedicate ai giovani.



Saranno proprio le ragazze ed i ragazzi delle scuole superiori e della Consulta delle nuove generazioni, invitati a progettare azioni per il territorio, i protagonisti di questa manifestazione. Al termine degli incontri svolti con gli operatori del progetto, è emersa la volontà di organizzare una serie di iniziative destinate a un pubblico giovane, la Generazione Z appunto.

Il festival nasce per rispondere ad un bisogno concreto: creare spazi per consentire ai giovani di esprimersi, incontrarsi e confrontarsi. Luoghi dove interessi culturali, attenzione alle tematiche sociali, momenti di riflessione e attività ludico-ricreative possano finalmente emergere.

Giovani ed ospiti speciali. Si parte il 7 aprile, dalle 16:00 alle 19:00, con l’evento organizzato in Piazza Pergolesi dai Giovani CRI di Jesi: «Sicuramente insieme – Sicurezza on the road». Giovedì 9 aprile, dall’auditorium dell’hotel Federico II, a partire dalle 21:00, sarà possibile assistere all’intervista comica del giovane creator tolentinate Aluccio.

Altri due appuntamenti si svolgeranno il giorno successivo: dalle 15:30, Piazza della Repubblica ospiterà la partenza dell’escape city ideata da una ragazza del gruppo di co-progettazione. Un’occasione per vivere le vie del centro storico di Jesi e svelare «Il mistero dell’angelo».

Alle 21:00 invece, al teatro «Moriconi», andrà in scena lo spettacolo di Matteo Crea «Produci, consuma, crea».

Sabato 11 aprile, dalle 18:00 a mezza notte, i giardini pubblici accoglieranno sia gli stand di alcune associazioni sia le note di cantanti e gruppi emergenti locali, chiuderà la serata Dj Harry.

Domenica 12 aprile, JesiClean organizzerà l’evento di pulizia collettiva, a partire dalle 10:30 nei giardini pubblici. Alle 17:30 infine, nella Biblioteca Diocesana si svolgerà un World Cafè sul tema della pace con la Consulta delle nuove generazioni.

«tZunami festival – sull’onda della Gen Z», è un’ azione di co-progettazione territoriale realizzata grazie al progetto PartecJpare (Bando Cariverona), promosso da Cooss Marche, in collaborazione con il Comune di Jesi, Action Aid, IIS Galilei.

Le iniziative sono gratuite su prenotazione.