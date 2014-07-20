Arriva a Jesi lo «tZunami festival – sull’onda della Gen Z»
Dal 7 al 12 aprile la città si animerà con attività interamente dedicate ai giovani
Arriva a Jesi lo «tZunami festival – sull’onda della Gen Z». Dal 7 al 12 aprile la città si animerà con attività interamente dedicate ai giovani.
Saranno proprio le ragazze ed i ragazzi delle scuole superiori e della Consulta delle nuove generazioni, invitati a progettare azioni per il territorio, i protagonisti di questa manifestazione. Al termine degli incontri svolti con gli operatori del progetto, è emersa la volontà di organizzare una serie di iniziative destinate a un pubblico giovane, la Generazione Z appunto.
Il festival nasce per rispondere ad un bisogno concreto: creare spazi per consentire ai giovani di esprimersi, incontrarsi e confrontarsi. Luoghi dove interessi culturali, attenzione alle tematiche sociali, momenti di riflessione e attività ludico-ricreative possano finalmente emergere.
Giovani ed ospiti speciali. Si parte il 7 aprile, dalle 16:00 alle 19:00, con l’evento organizzato in Piazza Pergolesi dai Giovani CRI di Jesi: «Sicuramente insieme – Sicurezza on the road». Giovedì 9 aprile, dall’auditorium dell’hotel Federico II, a partire dalle 21:00, sarà possibile assistere all’intervista comica del giovane creator tolentinate Aluccio.
Altri due appuntamenti si svolgeranno il giorno successivo: dalle 15:30, Piazza della Repubblica ospiterà la partenza dell’escape city ideata da una ragazza del gruppo di co-progettazione. Un’occasione per vivere le vie del centro storico di Jesi e svelare «Il mistero dell’angelo».
Alle 21:00 invece, al teatro «Moriconi», andrà in scena lo spettacolo di Matteo Crea «Produci, consuma, crea».
Sabato 11 aprile, dalle 18:00 a mezza notte, i giardini pubblici accoglieranno sia gli stand di alcune associazioni sia le note di cantanti e gruppi emergenti locali, chiuderà la serata Dj Harry.
Domenica 12 aprile, JesiClean organizzerà l’evento di pulizia collettiva, a partire dalle 10:30 nei giardini pubblici. Alle 17:30 infine, nella Biblioteca Diocesana si svolgerà un World Cafè sul tema della pace con la Consulta delle nuove generazioni.
«tZunami festival – sull’onda della Gen Z», è un’ azione di co-progettazione territoriale realizzata grazie al progetto PartecJpare (Bando Cariverona), promosso da Cooss Marche, in collaborazione con il Comune di Jesi, Action Aid, IIS Galilei.
Le iniziative sono gratuite su prenotazione.
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Marche Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!