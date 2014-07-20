Grave incidente nei pressi del Bianchelli di Senigallia, uomo in prognosi riservata
Scontro tra auto e bici elettrica, ciclista di 73 anni trasportato a Torrette in eliambulanza
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Momenti di forte apprensione questa mattina a Senigallia per un grave incidente avvenuto intorno alle 8 all’incrocio tra via dello Stadio e via Campo Boario.
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