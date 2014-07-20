Trasporto Pubblico Locale, l’assessore regionale Baldelli incontra i sindacati "La gara europea per il trasporto pubblico locale su gomma è un passaggio delicato e allo stesso tempo un’opportunità"

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Si è tenuto oggi, presso la sede della Regione Marche, l’incontro tra l’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti, Francesco Baldelli, gli uffici regionali ai Trasporti e i sindacati regionali confederali e di categoria. Al centro del tavolo, l’avvio del percorso che porterà alla nuova gara europea per l’affidamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) su gomma.

“Si prospetta una sfida importante per la mobilità nelle Marche – afferma l’assessore Baldelli – La gara europea per il trasporto pubblico locale su gomma è un passaggio delicato e allo stesso tempo un’opportunità per ridefinire come i cittadini marchigiani si sposteranno nei prossimi anni. La collaborazione tra Regione, Sindacati, associazioni e attori coinvolti è cruciale per bilanciare l’efficienza economica richiesta dalle normative nazionali ed europee con la qualità del servizio e la tutela del lavoro”.

“Costruiamo il percorso tutti insieme – ha sottolineato Baldelli – Partiamo da una pagina bianca per scrivere il futuro del trasporto pubblico delle Marche. La Regione ha già fatto i primi importanti passi mettendo sul tavolo maggiori risorse strutturali per 28 milioni di euro in tre anni. Un buon inizio, direi. Con la gara adesso ci aspetta una sfida dal valore di oltre 1 miliardo di euro e vogliamo farlo con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti”.

Molti i temi affrontati in questo primo incontro e che avranno ulteriori momenti di approfondimento nella ‘road map’ di avvicinamento alla gara europea: necessità di uno studio aggiornato sulle reali esigenze di mobilità dei marchigiani, profondamente mutate dopo il Covid, integrazione ferro-gomma, produttività, sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, innovazioni per l’utilizzo del mezzo pubblico in alternativa all’auto propria specialmente nei tragitti casa-lavoro e casa-studio, innovazione e lotta all’evasione e, non ultima, la tutela del lavoro e dei lavoratori. Ha concluso Baldelli: “Nelle prossime settimane continueremo il confronto con uno spirito orientato alla piena collaborazione e alla volontà di proiettare le Marche nel futuro del trasporto pubblico”.