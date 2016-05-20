Si è riunito il Comitato regionale del turismo Acquaroli: "Il nostro obiettivo è consolidare i trend positivi registrati negli ultimi anni"

Si è riunito questo pomeriggio, nella Sala Raffaello della Regione Marche, il Comitato regionale del Turismo, primo appuntamento della nuova legislatura dedicato al confronto con le associazioni di categoria e i principali attori del sistema turistico marchigiano. L’incontro rientra nel percorso di condivisione dei piani di programmazione con le associazioni di categoria e i rappresentanti del settore turismo.

Hanno partecipato il presidente della Regione e assessore al Turismo Francesco Acquaroli, il Sottosegretario Silvia Luconi, il direttore di ATIM Marina Santucci e la dirigente regionale del Turismo Paola Marchegiani.

Il Tavolo ha avviato un confronto operativo sui principali strumenti di pianificazione che saranno approvati dalla Giunta regionale: il Piano triennale del turismo, il Piano di indirizzo di ATIM e il Piano dei Borghi, cardini della strategia turistica regionale per i prossimi anni.

“Il primo Tavolo del Turismo della nuova legislatura rappresenta un momento importante per la nostra regione – ha detto il presidente Acquaroli -. Il nuovo orizzonte temporale ci consente di superare la logica della programmazione di breve periodo e di costruire una visione strategica, strutturata e capace di guardare al futuro con maggiore concretezza. Il nostro obiettivo è consolidare i trend positivi registrati negli ultimi anni, che hanno visto una crescita costante di arrivi e presenze, e puntare con decisione sul turismo straniero. In questo percorso la sinergia con l’Aeroporto delle Marche è fondamentale: lo consideriamo un partner strategico per posizionare il territorio sui mercati esteri e intercettare nuovi flussi di visitatori. Ma la strategia regionale non può prescindere dall’ascolto di chi vive quotidianamente le evoluzioni del settore. Il confronto continuo con gli operatori è il nostro metodo di lavoro: meno parole e più fatti, per trasformare le idee in azioni concrete a sostegno dell’economia turistica marchigiana”.

I dati riferiti al periodo gennaio–settembre confermano la crescita: +19% di presenze e +46% di presenze straniere rispetto al 2019, con flussi in aumento soprattutto da Germania, Paesi Bassi, Svizzera, Francia e Polonia. Sul mercato interno restano trainanti Lombardia, Emilia-Romagna e Lazio. I dati completi del 2025 saranno presentati, come di consueto, alla BIT di Milano in programma dal 10 al 12 febbraio.

Segnali positivi arrivano anche dal monitoraggio del sentiment online, che restituisce un’immagine favorevole delle Marche in termini di qualità dell’esperienza, accoglienza e autenticità. Le analisi sulla spesa dei visitatori stranieri evidenziano inoltre l’impatto economico positivo dei grandi eventi, come il Giro d’Italia, con ricadute dirette su consumi e presenze.

Le linee di intervento per il prossimo triennio puntano su promozione e campagne congiunte, valorizzazione dei grandi eventi e rafforzamento dell’organizzazione del sistema turistico regionale, per rendere l’offerta più integrata e coordinata.

Sul fronte dei borghi è stato condiviso il piano strategico per quella che è una linea di investimento cardine dell’amministrazione regionale nell’anno in cui i progetti finanziati con il Bando “Borgo Accogliente” saranno nella piena fase attuativa.

ATIM continuerà ad affiancare gli operatori turistici con un’azione di promozione coordinata che integra le campagne sui mass media, la comunicazione digitale, grandi eventi e collaborazioni strategiche. Sono previste campagne online, partnership con piattaforme internazionali e il coinvolgimento di professionisti del social e dell’influencer marketing, insieme a un lavoro mirato sulla mobilità, attraverso collaborazioni con aeroporti e collegamenti ferroviari, anche internazionali come le campagne promozionali sul treno da e per Monaco e la Regione sarà visibile nei luoghi di passaggio delle grandi città italiane. Sul fronte fieristico, infine, verranno selezionati eventi di qualità per garantire una presenza qualificata e coordinata delle Marche ai principali appuntamenti nazionali e internazionali.