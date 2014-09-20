Il Consiglio Regionale delle Marche celebra il Giorno della Memoria 2026 Martedì 3 febbraio seduta aperta con interventi e testimonianze e presentazioni elaborati per concorso "I giovani ricordano la Shoah"

Martedì 3 febbraio, a partire dalle ore 10, si svolgerà la seduta aperta del Consiglio regionale delle Marche dedicata alle celebrazioni del Giorno della Memoria.

Ad aprire i lavori sarà il Presidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui al quale faranno seguito altri interventi e testimonianze. E’ prevista la partecipazione dello scrittore e saggista Emanuele Fiano, figlio di Nedo Fiano, sopravvissuto ad Auschwitz. Nel corso della seduta verranno inoltre presentati gli elaborati delle scuole marchigiane selezionate per il concorso ministeriale “I giovani incontrano la Shoah”. Conclusioni affidate al Presidente della Giunta regionale Francesco Acquaroli.

Al termine della seduta aperta l’Aula proseguirà i lavori in seduta ordinaria con l’esame delle due proposte di riforma statutaria relative alla rappresentanza di genere e al linguaggio inclusivo. All’ordine del giorno anche interrogazioni, interpellanze e proposte di mozione. Si ricorda che è possibile seguire i lavori in diretta streaming sulla pagina web del Consiglio regionale delle Marche.