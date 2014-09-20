Su Canale 5 debutta “Colpa dei sensi”, la nuova serie tv girata nelle Marche Diretta da Simona e Ricky Tognazzi, con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik, in onda da venerdì 30 gennaio 2026

Il 2026 si apre all’insegna della grande fiction girata nelle Marche, con la messa in onda da venerdì prossimo 30 gennaio in tre prime serate su Canale 5 della nuova miniserie Colpa dei sensi diretta da Simona e Ricky Tognazzi che vede protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik, di nuovo insieme dopo Se potessi dirti addio.

La nuova fiction vanta nel cast anche Tommaso Basili, Giorgia Würth, Francesco Venditti, Lina Sastri, Romano Reggiani, Nicole Delfino, Lorenzo Lavia, Marco Cocci, Nicola Pistoia, Rebecca Liberati e Rosanna Banfi, è stata scritta da Simona Izzo, Ricky Tognazzi, Graziano Diana e Matteo Bondioli, una coproduzione RTI – Compagnia Leone Cinematografica, prodotta da Compagnia Leone Cinematografica S.r.l. e realizzata con il supporto di Marche Film Commission.

“Un triangolo amoroso esplosivo che si sviluppa in sei puntate da 50 minuti ognuna su tre prime serate, tra segreti sepolti e un omicidio irrisolto, ambientato tra le suggestive scenografie naturali, artistiche ed urbane di Fermo, Porto San Giorgio, Ancona, Genga, Fabriano e Fossombrone, dove hanno lavorato 30 maestranze locali e oltre 250 marchigiani, tra attori, figurazioni speciali e comparse – ha dichiarato Andrea Agostini Presidente di Fondazione Marche Cultura Marche Film Commission – Dopo il successo di Balene su Rai 1, con il debutto di Colpa dei sensi non potevamo aprire meglio il 2026, una nuova importante vetrina in prima serata su Canale 5 che accende i riflettori nazionali sulla bellezza e sulla varietà del nostro territorio”.

Oltre che su Canale 5 sarà possibile vedere “Colpa dei sensi” anche in streaming, gratuitamente, sulla piattaforma di Mediaset Infinity.

“Cercavamo un territorio autentico, ricco di ambientazioni belle e diverse che abbiamo trovato nelle Marche, una regione a cui mi sono sentita subito di appartenere, dove abbiamo scoperto anche tanti bravi attori locali da affiancare al cast principale” queste le parole di Simona Izzo alla conferenza stampa di presentazione del film che si è tenuta nel giugno scorso a Torre di Palme, a cui si sono aggiunte le voci di Ricky Tognazzi e degli attori protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik.

“Ho conosciuto le Marche in vacanza, le ho scoperte come una grande scenografia a cielo aperto dove puoi lavorare in location vicine e diversissime, dal mare alla montagna attraversando paesaggi, storia, arte e tradizioni di notevole spessore culturale e di grande bellezza. – Ha detto Tognazzi – Qui, oltre ad una calorosa accoglienza, abbiamo trovato anche una grande professionalità delle maestranze locali, un valore fondamentale per una produzione”.

La fiction è stata girata nelle Marche tra la primavera e l’estate dello scorso anno, per circa otto settimane, tra preparazione e riprese, non continuative a causa di uno stop forzato dovuto ad un infortunio di Gabriel Garko.

“Nella serie interpreto la parte di Davide, un militare, un colonnello che ritorna nel suo paese natio per vendere la casa di famiglia e che per una serie di motivi cambia completamente i suoi piani. – Ha raccontato in conferenza stampa l’attore Gabriel Garko – In questa regione ho parecchi amici e vengo spesso, è un territorio ancora tutto da scoprire che offre un bel mare, una cucina ottima e la compagnia di persone molto piacevoli”.

L’attrice ucraina Anna Safroncik, figlia d’arte, madre ballerina e padre tenore, ha conosciuto la Regione da bambina, quando accompagnava i suoi genitori nelle loro esibizioni allo Sferisterio di Macerata: “Attraverso Laura, il mio personaggio, scopriamo il senso di colpa, una donna che vive con grande passione e contraddizione un’intensa storia di amore. Colpa dei sensi è una serie complessa che ha bisogno del supporto del territorio intorno e questa è una regione ricca di energia, c’è una magia che si percepisce nell’aria e si sentirà anche nella fiction”.

La trama di Colpa dei sensi

Il ritorno di Davide (Gabriel Garko) nella sua città natale per assistere il padre morente (Ricky Tognazzi) accusato di uxoricidio, lo mette di fronte al suo passato sentimentale: Laura (Anna Safroncik), il suo grande amore giovanile, ora è sposata con il suo – vecchio – migliore amico, Enrico (Tommaso Basili) erede di una delle famiglie più ricche della città. Un ritorno che sconvolge la vita e il matrimonio dei due coniugi, scoperchiando un vaso di pandora di segreti e verità mai rivelate. Il dubbio che il genitore non fosse il reale colpevole, porta Davide a cercare nuove risposte sia nel passato, complicato da decifrare, sia nel presente in cui ormai tante cose sono cambiate. Tra Davide e Laura, però, scoppia di nuovo una passione travolgente, capace di superare il tempo, dando vita a una relazione che romperà ogni equilibrio. Laura cerca di resistere all’amore di un uomo che l’ha abbandonata, e tenta di difendere il suo rapporto con il marito… ma l’ineluttabile sentimento alla fine esplode con forza. Sarà proprio Laura a correre in aiuto di Davide nel tentativo di dipanare i misteri del passato. I due chiederanno aiuto e supporto a Tommaso (Francesco Venditti), un abile e brillante vice questore di Ancona nonché marito della migliore amica di Laura, Viola, (Giorgia Würth). “Nessuno è riuscito ad amare chi amava”, dirà Viola a Laura, perché anche lei ha un inconfessabile segreto…Intanto la suocera di Laura (Lina Sastri) sente il ritorno di Davide come una minaccia, non solo per il matrimonio del figlio, ma anche per una sconvolgente verità che custodisce da anni. In un gioco di erotismo e parole non dette, tradimenti e verità nascoste verranno alla luce. L’architettura sospesa tra storia e modernità della sontuosa provincia marchigiana è spettatrice silenziosa delle passioni amorose, della bramosia di potere e di ricchezza e dei colpi di scena che interessano gli attori in gioco. Questi vedranno cadere tutte le loro certezze, fino a quando un misterioso omicidio metterà in pericolo la sorte dei personaggi. Riusciranno Laura e Davide a vivere pienamente la loro passione e ad arrivare alla verità? Riusciranno ad essere finalmente felici?