Serata di musica e libri a Filottrano Il 30 gennaio al Patchanka si raccontano (e brevemente si ascoltano) Pink Floyd, Led Zeppelin, Morricone

Tornano le serate “Underground” a Filottrano e torna a farci visita l’amico Andrea Pongetti di Senigallia con uno dei suoi ultimi lavori letterari.



“Niente sarebbe stato più lo stesso”è un viaggio emozionante dentro la musica, strutturato su quattro racconti che parlano dei leggendari concerti in Italia di due tra i più grandi gruppi musicali al mondo ( quello dei Led Zeppelin a Milano e dei Pink Floyd a Venezia), ma anche e soprattutto di uno dei più grandi uomini di musica di sempre, che con la sua produzione ha rivoluzionato il cinema moderno: Ennio Morricone.

I racconti di Pongetti si alterneranno con gli interventi di due musicisti che condividono una passione smisurata per la musica, ovvero Ennio Mircoli e Fabrizio Farinelli.

Una serata dedicata alla magica arte della Musica, per stare un compagnia tra amici.

Vi aspettiamo venerdì 30 gennaio alle ore 21.30, naturalmente presso il Patchanka Bistrot di Filottrano!

Per chi volesse cenare con noi prima dell’evento, può contattare direttamente Patchanka Gugo.

