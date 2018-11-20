“Favorire nuovi investimenti, aumentare la competitività e rendere più semplice e rapido l’avvio delle attività economiche” Presentata, con questi obiettivi, la Zes: il VIDEO di Alberto Olivieri

134 Letture Cronaca

Favorire nuovi investimenti, aumentare la competitività e rendere più semplice e rapido l’avvio delle attività economiche: sono questi gli obiettivi della Zona Economica Speciale (ZES) Unica, protagonista dell’evento di presentazione che si è svolto a Tolentino, presso il Politeama Franco Moschini.



Il video di Alberto Olivieri per MarcheNotizie.