“Favorire nuovi investimenti, aumentare la competitività e rendere più semplice e rapido l’avvio delle attività economiche”
Presentata, con questi obiettivi, la Zes: il VIDEO di Alberto Olivieri
134 Letture0 commenti
Favorire nuovi investimenti, aumentare la competitività e rendere più semplice e rapido l’avvio delle attività economiche: sono questi gli obiettivi della Zona Economica Speciale (ZES) Unica, protagonista dell’evento di presentazione che si è svolto a Tolentino, presso il Politeama Franco Moschini.
Il video di Alberto Olivieri per MarcheNotizie.
