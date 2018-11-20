Adesso AN
Errore durante il parse dei dati!
MarcheNotizie.info
Versione ottimizzata per la stampa

“Favorire nuovi investimenti, aumentare la competitività e rendere più semplice e rapido l’avvio delle attività economiche”

Presentata, con questi obiettivi, la Zes: il VIDEO di Alberto Olivieri

134 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia

Favorire nuovi investimenti, aumentare la competitività e rendere più semplice e rapido l’avvio delle attività economiche: sono questi gli obiettivi della Zona Economica Speciale (ZES) Unica, protagonista dell’evento di presentazione che si è svolto a Tolentino, presso il Politeama Franco Moschini.


Il video di Alberto Olivieri per MarcheNotizie.

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Marche Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni