Truffe agli anziani, proposta di legge per Garante regionale Diritti persone anziane Cesetti (Consigliere PD Marche): "La politica regionale non resti insensibile al dramma di tanti anziani e delle loro famiglie"

“La tragica e dolorosa notizia del decesso di una persona anziana a causa di un malore accusato dopo aver scoperto di essere stata vittima di un raggiro, impone alla politica regionale una seria riflessione e, ancora di più, l’adozione di provvedimenti concreti di propria competenza per far sì che i nostri anziani vengano tutelati da questi spregevoli comportamenti criminali.

Anche perché non stiamo parlando di un singolo caso isolato, ma di un fenomeno drammaticamente in crescita, favorito anche dal rapido e sempre più diffuso utilizzo delle nuove tecnologie: dalla moneta elettronica ai social network, fino all’impiego dell’intelligenza artificiale. Il risultato? Decine e decine di frodi e truffe ai danni di queste persone fragili, che tra l’altro restano per lo più impunite. E le conseguenze, purtroppo, sono sempre devastanti. Il torto subito, infatti, provoca nelle vittime un senso di prostrazione psicologica e smarrimento permanetene, che può avere persino conseguenze irreparabili, come avvenuto il 23 gennaio, ma fa del male anche ai familiari, che vengono proiettati in una condizione di estrema apprensione per i propri cari. Per tale motivo, ho depositato questa mattina una proposta di legge per l’istituzione del Garante regionale per i Diritti delle persone anziane”.

Ad annunciarlo è il consigliere regionale del Partito Democratico Fabrizio Cesetti.

“Nella scorsa legislatura – afferma Cesetti – avevo presentato una proposta di legge che prevedeva, tra le altre iniziative, pure l’apertura su tutto il territorio marchigiano di Sportelli Antitruffa per gli anziani vittime di reati contro il patrimonio mediante frode. Sportelli che, nella mia intenzione, avevano il compito di erogare servizi informativi, di prevenzione, ascolto, assistenza, sostegno psicologico e denuncia all’autorità giudiziaria. Nonostante l’approvazione all’unanimità, la giunta regionale e la maggioranza di centrodestra non hanno mai voluto applicarla, negandone il finanziamento. Auspico che quella legge possa nei prossimi mesi ricevere le risorse necessarie a dispiegare i suoi effetti, ma nel frattempo è necessario che la Regione Marche si doti di un Garante con funzioni specifiche al fine di promuovere, vigilare e garantire sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone anziane. Del resto, se il nostro ente ha già Garante dei diritti della persona che si occupa giustamente di minori, detenuti e minori, perché non dovremmo prevedere una figura analoga che vigili e tuteli i diritti dei nostri nonni e dei nostri zii?”.

Tra le funzioni assegnate al Garante, la proposta di legge presentata da Cesetti prevede la promozione e il monitoraggio della diffusione e dell’effettiva applicazione dei diritti delle persone anziane relativamente alla parità di accesso ai servizi di assistenza e a forme di sostegno, alla libertà di scelta e autonomia decisionale, all’assenza di abusi e maltrattamenti, alla salvaguardia dei diritti costituzionali e delle libertà fondamentali, con particolare riferimento al diritto alla vita, al diritto alla salute, al diritto alla riservatezza e al diritto allo svolgimento della propria personalità nel contesto sociale e nella vita familiare.

Fabrizio Cesetti

Consigliere regionale del Partito Democratico – Assemblea Legislativa delle Marche