Il sipario si apre su una straordinaria edizione celebrativa che racconta la storia del Festival Canoro più longevo delle Marche. “Porto Potenza Canta” festeggia il prestigioso traguardo del 50° Anniversario.

Una manifestazione che ha attraversato i decenni, capace di ospitare sul proprio palco giganti della musica come l’indimenticabile Jimmy Fontana e di veder sbocciare talenti diventati poi protagonisti, dal polistrumentista dei Nomadi, Sergio Reggioli, orgoglio della comunità potentina ad Alberto Cartuccia Cingolani, un vero e proprio “enfant prodige” che, nonostante la giovanissima età, ha già conquistato le platee internazionali e milioni di visualizzazioni sul web.

La longevità del Festival non è solo un dato statistico, ma il riflesso di una tradizione canora radicata che continua a rinnovarsi, offrendo a bimbi e giovani una vetrina di prestigio e, contemporaneamente, una occasione per fare del bene attraverso la musica

Il Talent Solidale organizzato dall’Associazione “Italia nel Cuore”, tramite il Progetto 3S, quest’anno promuove e sostiene l’Associazione Marchigiana Ambalt, nata per aiutare ed assistere tutti i bambini oncoematologici e le loro famiglie. Progetto 3S (Sport,Spettacolo, Solidarietà), in questa occasione, mira a fondere l’eccellenza individuale dei giovani cantanti (il Talento) con l’impegno etico e comunitario (la Solidarietà).

Per onorare mezzo secolo di vita, gli organizzatori hanno annunciato numerose novità e sorprese che renderanno la kermesse un’esperienza unica sia per i partecipanti che per il pubblico appassionato del bel canto. Quest’anno inoltre, ospiterà la cerimonia di consegna degli attestati ai “bambini” partecipanti delle vecchie edizioni. Il Festival patrocinato dalla Città di Potenza Picena, si preannuncia dunque una grande festa collettiva ed un binomio vincente poiché abbraccia, generazioni diverse unite dalla passione per le sette note, alla gioia di sostenere chi ha più bisogno, nel segno del “cuore”.

L’organizzazione invita tutti a seguire gli aggiornamenti in tempo reale, le curiosità e le anticipazioni quotidiane attraverso il gruppo social ufficiale. . https://www.facebook.com/groups/1391421976031810