Si riunisce il Consiglio regionale delle Marche La seduta è convocata per martedì 20 gennaio

Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 20 gennaio alle ore 10. In apertura di lavori verranno esaminate interrogazioni e interpellanze. A seguire l’Aula sarà chiamata ad esprimersi su tre proposte di legge di riforma dello Statuto della Regione Marche relativamente all’adeguamento della composizione numerica della Giunta, la rappresentanza di genere negli organi esecutivi e di vertice della Regione e la promozione dell’impiego di un linguaggio consapevole e inclusivo nella denominazione di incarichi e funzioni politiche e amministrative.

Trattandosi di modifiche statutarie sarà necessaria l’approvazione a maggioranza assoluta con due deliberazioni adottate ad intervallo non minore di due mesi. In coda figurano proposte di mozione su tematiche di attualità. Si ricorda che è possibile seguire i lavori in diretta streaming sulla pagina web del Consiglio regionale delle Marche.

1) Interrogazioni:

· n. 30 a iniziativa del Consigliere Rossi “Banda Ultra Larga Marche, mancate attivazioni della rete”;

· n. 38 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Richiesta chiarimenti in merito all’applicazione delle linee di indirizzo ministeriali sull’ IVG farmacologica, all’accesso uniforme alla RU486 nei consultori e nelle strutture ambulatoriali delle Marche, e alle dichiarazioni dell’Assessore regionale alla Sanità”;

· n. 46 a iniziativa dei Consiglieri Caporossi, Seri “Intendimenti della Giunta regionale in merito all’attuazione della Sentenza n. 1644/2025 della Corte d’Appello di Milano sull’onere delle rette RSA a carico del Servizio Sanitario Nazionale”;

· n. 49 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Piergallini, Mangialardi, Mastrovincenzo, Catena, Cesetti “Cancellato l’archivio nell’albo pretorio online dell’Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro-Urbino”;

· n. 50 a iniziativa del Consigliere Caporossi “Situazione distribuzione farmaci ex Crass di Ancona”;

n. 52 a iniziativa del Consigliere Nobili “Disservizi e condizioni indegne per il ritiro dei farmaci presso l’ex Crass di Ancona”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

· n. 55 a iniziativa dei Consiglieri Piergallini, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo e Vitri “Rischio di sospensione del prossimo anno accademico del Corso di Laurea in Infermieristica di Ascoli Piceno”;

n. 64 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Taglio dei corsi d’indirizzo sanitario della Facoltà di Medicina dell’Università Politecnica delle Marche”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

· n. 57 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, M;astrovincenzo, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Piergallini, Vitri “L.R. n. 17/2021 ‘Istituzione dell’Itinerario ebraico marchigiano’ – Attuazione e finanziamento”;

· n. 59 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mancinelli, Catena, Cesetti, Piergallini e Vitri “Cardiochirurgia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche”;

· n. 60 a iniziativa dei Consiglieri Catena, Mancinelli, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Chiarimenti in merito all’assegnazione e all’utilizzo del contributo regionale di €15.000 destinato al “Festival del Libro” del Comune di Macerata e assegnati all’associazione Castelli di Carta”;

2) Interpellanze:

· n. 8 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mancinelli, Catena, Cesetti, Piergallini e Vitri “Politiche regionali per far fronte alla grave carenza di grandi apparecchiature sanitarie nelle Marche”;

· n. 9 a iniziativa del Consigliere Marconi “Realizzazione di un nuovo parcheggio presso il Presidio Ospedaliero di Civitanova Marche”;

3) Proposta di legge n. 3 (Proposta di legge statutaria) a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Vitri, Piergallini “Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche)”;

Relatrice di maggioranza: Jessica Marcozzi

Relatrice di minoranza: Marta Ruggeri

(Discussione e votazione)

4) Proposta di legge n. 4 (Proposta di legge statutaria) a iniziativa della Giunta regionale “Modifica alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche)”;

Relatrice di maggioranza: Jessica Marcozzi

Relatore di minoranza: Enrico Piergallini

(Discussione e votazione)

5) Proposta di legge n. 12 (Proposta di legge statutaria) a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Vitri, Piergallini “Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche)”;

Relatrice di maggioranza: Jessica Marcozzi

Relatrice di minoranza: Marta Ruggeri

(Discussione e votazione)

6) Proposta di atto amministrativo n. 4 a iniziativa dell’Ufficio di presidenza “Convalida dell’elezione del Presidente della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali eletti a seguito della consultazione svoltasi i giorni 28 e 29 settembre 2025 e verifica della condizione dei Consiglieri supplenti”;

Relatore: Giacomo Rossi

(Discussione e votazione)

7) Mozione n. 8 a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Mancinelli, Catena, Mastrovincenzo, Piergallini, Nobili, Mangialardi, Vitri, Caporossi, Seri, Cesetti “Rapporto sulla violenza di genere nella Regione Marche – anno 2024”. Rafforzamento delle politiche regionali e impegno per la diffusione della cultura del consenso libero e consapevole”;

Mozione n. 11 a iniziativa del Consigliere Mangialardi “Riconoscimento del reato di femminicidio e condanna di ogni tentativo volto a edulcorare o sminuire l’importanza della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”;

Mozione n. 16 a iniziativa dei Consiglieri Luconi, Battistoni, Putzu, Cardilli, Borroni, Ausili, Assenti, Barbieri, Baiocchi, Marcozzi, Marconi, Sebastiani, Marinelli, Rossi “Violenza di genere: ulteriore rafforzamento delle politiche regionali di contrasto e prevenzione”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

8) Mozione n. 6 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Nuovo impulso al Piano Regionale Amianto”;

Interrogazione n. 77 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Interventi del Piano bonifica amianto”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

9) Mozione n. 4 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Cesetti, Mancinelli, Catena, Piergallini, Vitri “Sicurezza sul lavoro e prevenzione nelle Marche”;

Mozione n. 12 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Istituzione della Procura nazionale del lavoro e misure di prevenzione da attuare nelle Marche”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

10) Mozione n. 13 a iniziativa del Consigliere Rossi “Modifiche al Regolamento Regionale che disciplina la realizzazione e gestione dei servizi per l’Infanzia”.