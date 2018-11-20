Pugilato: nasce l’associazione Sparring Arena Fondata a fine 2025, si pone l'obiettivo di sostenere gli atleti e di sviluppare iniziative socialmente rilevanti

Nata nel dicembre 2024, Sparring Arena ha compiuto in poco tempo un’evoluzione significativa: da semplice piattaforma digitale a Associazione di Promozione Sociale, con l’obiettivo di sostenere concretamente gli atleti e promuovere il valore sociale del pugilato.

Il progetto prende forma inizialmente come sito dedicato all’incrocio delle esigenze degli atleti, pensato per aiutare i pugili a trovare partner ideali per gli allenamenti, superando le difficoltà legate a peso, livello e disponibilità nelle singole palestre. In breve tempo, però, Sparring Arena cresce, coinvolge sempre più società, tecnici e sportivi, diventando un vero punto di riferimento per chi vive il pugilato sul territorio.

Uno dei momenti chiave di questa crescita è la nascita della rubrica “Lo Sparring della Settimana”, uno spazio dedicato al racconto delle storie dei pugili, delle società e delle realtà sportive che animano il movimento. Non solo tecnica e risultati, ma percorsi personali, sacrifici e valori: un modo per dare visibilità a chi spesso resta fuori dai riflettori, rafforzando il senso di comunità intorno allo sport.

Con il passare dei mesi, emerge chiaramente che Sparring Arena non è più soltanto un progetto digitale. Alla fine del 2025 arriva quindi la svolta: la fondazione di Sparring Arena – Associazione di Promozione Sociale (APS).

Il cuore dell’associazione è il supporto agli atleti di pugilato olimpico (dilettantistico). Gli atleti associati possono presentare progetti sportivi chiamati SPARRING TICKET – come camp di allenamento, stage tecnici, sedute fuori sede – che vengono valutati dal direttivo. In caso di approvazione, l’associazione contribuisce a sostenere o rimborsare i costi legati a trasferte, vitto e alloggio, permettendo così a giovani pugili di crescere senza che le difficoltà economiche diventino un ostacolo.

Tutto il funzionamento è regolato da un sistema efficace, consultabile sul sito ufficiale www.sparringarena.it, dove gli atleti possono compilare il Form per inviare domanda di associazione e presentare i propri progetti.

Trasparenza e indipendenza sono i pilastri dell’associazione: valori che permettono di operare sia a livello regionale che nazionale, secondo criteri di merito e con totale terzietà rispetto a società sportive e atleti.

Ma Sparring Arena guarda anche oltre l’aspetto sportivo. La scelta della forma di Associazione di Promozione Sociale nasce dalla volontà di sviluppare iniziative di valore sociale, rivolte in particolare ai soggetti più fragili. Il pugilato diventa così strumento di inclusione, educazione, coesione e crescita personale, capace di trasmettere disciplina, rispetto e opportunità di riscatto.

Un altro elemento centrale del progetto è la costruzione di una struttura solida: l’associazione si avvale di competenze in ambito gestionale, legale e organizzativo, per garantire professionalità e continuità. Il direttivo è composto da Alessandro Belcastro (Presidente), Corrado Cingolani (Vicepresidente) e Tommaso Medi (Segretario e Tesoriere).

Sparring Arena rappresenta oggi un esempio concreto di come un’idea nata dal basso possa trasformarsi in una realtà capace di unire sport, territorio e impegno sociale, mettendo al centro le persone prima ancora degli atleti.