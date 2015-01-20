Rifiuti, Regione e categorie verso strategia comune: focus su efficienza e risposte rapide Assessore Consoli: "Visione condivisa con imprese per velocizzare iter e dotare Marche di gestione moderna e funzionale"

167 Letture Politica

Massima collaborazione e unità d’intenti: è questo il clima che ha caratterizzato l’incontro operativo tra l’Assessore Tiziano Consoli, il dirigente Massimo Sbriscia e le rappresentanze datoriali regionali e delle province di Ancona e Pesaro Urbino (presenti in delegazione: CNA, CONFAPI, Confartigianato, Confcommercio, Confindustria, Confesercenti).

Al centro del confronto, la necessità di accelerare l’attuazione dei piani regionali per dare risposte concrete sia alla gestione dei rifiuti urbani, sia alle imprese, attualmente penalizzate dai costi elevati per lo smaltimento dei rifiuti speciali in impianti distanti.

“Abbiamo riscontrato una sintonia immediata con il mondo produttivo,” ha affermato l’Assessore Tiziano Consoli. “La sinergia tra pubblico e privato è fondamentale per superare le criticità attuali, ridurre gli oneri per le aziende e garantire un sistema di gestione sicuro, che tende all’autosufficienza, attento alla salute e capace di valorizzare il territorio.”

Regione e associazioni hanno ribadito l’urgenza di procedere celermente per rispettare i vincoli normativi nazionali e comunitari. L’obiettivo comune è definire un piano programmatorio che garantisca servizi civici ottimali, puntando anche su una corretta informazione ai cittadini per una crescita culturale sul tema dei servizi essenziali, sia per i cittadini che per le imprese.

“Non c’è tempo da perdere,” conclude Consoli. “L’allineamento tra la Regione e le sigle di Ancona e Pesaro Urbino dimostra la volontà di agire in fretta. Continueremo a collaborare strettamente per dotare le Marche di impianti di recupero e trattamento moderni, indispensabili per la sostenibilità ambientale e la competitività del nostro sistema economico.”