Giacomo Bugaro nominato vicepresidente Fondazione dell’Iniziativa Adriatico Ionica Un incarico che consente alla Regione Marche di partecipare attivamente alle attività strategiche dell'IAI

170 Letture Politica

L’assessore regionale delle Marche Giacomo Bugaro è stato nominato vicepresidente della Fondazione Segretariato Permanente dell’Iniziativa Adriatico Ionica (IAI), organismo che opera nell’ambito della cooperazione macroregionale.

La nomina avviene su delega del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che ha indicato Bugaro quale rappresentante della Regione all’interno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Un incarico che consente alla Regione Marche di partecipare attivamente alle attività strategiche dell’Iniziativa Adriatico Ionica, rafforzando il proprio ruolo nei processi di cooperazione tra i Paesi dell’area adriatico-ionica.

L’Iniziativa Adriatico Ionica, sostenuta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, rappresenta uno strumento fondamentale per la promozione del dialogo politico, economico e istituzionale tra le regioni e gli Stati dell’area, con particolare attenzione ai temi dello sviluppo sostenibile, delle infrastrutture, della crescita economica e dell’integrazione europea.

“Si tratta di un incarico di responsabilità per il quale ringrazio innanzitutto il presidente Acquaroli per la fiducia – dichiara Bugaro – che conferma il ruolo della Regione Marche all’interno delle dinamiche di cooperazione internazionale e macroregionale. La partecipazione attiva alla Fondazione IAI rappresenta un’opportunità per valorizzare il nostro territorio, rafforzare le relazioni istituzionali e contribuire in modo concreto ai processi di sviluppo dell’area adriatico-ionica”.

La nomina è stata accolta con apprezzamento anche dal presidente della Fondazione, l’ambasciatore Giovanni Castellaneta, che ha espresso soddisfazione per l’ingresso di Bugaro nel Consiglio di Amministrazione, sottolineandone la preparazione e l’esperienza istituzionale.

Con questo incarico, la Regione Marche consolida ulteriormente la propria presenza nei contesti di cooperazione internazionale, rafforzando il dialogo con i partner dell’area adriatico-ionica.