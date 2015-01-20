Il rapporto Agenas premia Ast Ancona
I dati delle singole città
Qualità, efficienza, tempistiche: sono diversi i fattori che hanno permesso all’AGENAS di valutare positivamente i servizi offerti dalla nostra sanità.
