Donna urtata da treno, trasportata in ospedale a Senigallia
Lunghi ritardi dei convogli
244 Letture0 commenti
Lunghi ritardi sulla linea ferroviaria a Senigallia per un urto che ci sarebbe stato alla stazione di Senigallia tra un treno e una donna.
