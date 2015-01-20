Adesso AN
Errore durante il parse dei dati!
MarcheNotizie.info
Versione ottimizzata per la stampa

Donna urtata da treno, trasportata in ospedale a Senigallia

Lunghi ritardi dei convogli

244 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
La stazione ferroviaria (FS) di Senigallia, treno, binario, linea ferroviaria

Lunghi ritardi sulla linea ferroviaria a Senigallia per un urto che ci sarebbe stato alla stazione di Senigallia tra un treno e una donna.

Leggi tutto e commenta su SenigalliaNotizie.it

Redazione Marche Notizie
Redazione Marche Notizie
Pubblicato Lunedì 12 gennaio, 2026 
alle ore 14:00
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Marche Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni