Consiglio regionale Marche torna a riunirsi martedì 13 gennaio 2026, dopo pausa festività All'ordine del giorno di seduta interrogazioni, interpellanze, proposte di mozione ed elezione componente Corecom Marche

Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 13 gennaio alle ore 10. L’ordine del giorno prevede lo svolgimento dell’esame di interrogazioni, interpellanze e proposte di mozione su tematiche di attualità.

Al punto 4, l’elezione di un componente del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom Marche) in sostituzione del componente dimissionario. Segue ordine del giorno completo della seduta assembleare di martedì 13 gennaio. Si ricorda che è possibile seguire i lavori in diretta streaming sulla pagina web del Consiglio regionale delle Marche.

1) Interrogazioni a risposta immediata.

2) Interrogazioni:

• n. 18 a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Seri, Mastrovincenzo, Caporossi, Nobili “Grave e persistente disservizio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica) presso il Distretto Sanitario di Moie di Maiolati Spontini (AN)”;

• n. 23 a iniziativa del Consigliere Rossi “Tutela ittio-fauna regionale, controllo della specie cormorano”;

• n. 25 a iniziativa dei Consiglieri Catena, Cesetti “Emergenza idrica e interruzione dell’erogazione nei Comuni gestiti da Tennacola S.p.A.”;

• n. 41 a iniziativa del Consigliere Mangialardi “Iter per la realizzazione della nuova struttura per le Emergenze presso il presidio ospedaliero Principe di Piemonte di Senigallia”;

• n. 42 a iniziativa del Consigliere Nobili “Taglio totale dei fondi regionali destinati ai festival, alle rassegne e ai premi cinematografici delle Marche nel Programma Annuale della Cultura 2025”;

• n. 43 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Carenza di personale medico dipendente presso il Pronto Soccorso di Fermo, scadenza del contratto dei medici ‘gettonisti’ e adozione dei necessari provvedimenti per il sistema di Emergenza e Urgenza rivolti agli Enti del Servizio Sanitario Regionale”;

• n. 44 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Piergallini, Vitri “Vendita della Raffineria API di Falconara”;

n. 58 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Golden power sulla vendita della raffineria API di Falconara Marittima”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

• n. 45 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mastrovincenzo, Mangialardi, Piergallini “Ozonoterapia nell’AST di Pesaro e Urbino”;

3) Interpellanze:

• n. 5 a iniziativa del Consigliere Mangialardi “Politiche regionali sulla gestione dei rifiuti”;

• n. 6 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Catena, Cesetti, Mancinelli, Piergallini e Vitri “Emergenza abitativa e politiche per la casa”;

• n. 7 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini “Individuazione delle “aree idonee” per impianti da fonti rinnovabili sul territorio regionale, alla luce del D.L. 175/2025”;

4) Elezione di un componente del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) in sostituzione del dimissionario;

(legge regionale 27 marzo 2001, n. 8)

(voto limitato a uno)

5) Mozione n. 8 a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Mancinelli, Catena, Mastrovincenzo, Piergallini, Nobili, Mangialardi, Vitri, Caporossi, Seri, Cesetti “Rapporto sulla violenza di genere nella Regione Marche – anno 2024”. Rafforzamento delle politiche regionali e impegno per la diffusione della cultura del consenso libero e consapevole”;

Mozione n. 11 a iniziativa del Consigliere Mangialardi “Riconoscimento del reato di femminicidio e condanna di ogni tentativo volto a edulcorare o sminuire l’importanza della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”;

Mozione n. 16 a iniziativa dei Consiglieri Luconi, Battistoni, Putzu, Cardilli, Borroni, Ausili, Assenti, Barbieri, Baiocchi, Marcozzi, Marconi, Sebastiani, Marinelli, Rossi “Violenza di genere: ulteriore rafforzamento delle politiche regionali di contrasto e prevenzione”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

6) Mozione n. 6 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Nuovo impulso al Piano Regionale Amianto”;

7) Mozione n. 7 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Ruggeri “Applicazione della ZES nelle Marche”;

Mozione n. 19 a iniziativa dei Consiglieri Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, Piergallini “Misure compensative per le zone delle Marche non inserite nella carta degli aiuti”;

Interrogazione n. 71 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Chiarimenti su ZES, carta degli aiuti, PSNAI”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

8) Mozione n. 4 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Cesetti, Mancinelli, Catena, Piergallini, Vitri “Sicurezza sul lavoro e prevenzione nelle Marche”;

Mozione n. 12 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Istituzione della Procura nazionale del lavoro e misure di prevenzione da attuare nelle Marche”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

9) Mozione n. 13 a iniziativa del Consigliere Rossi “Modifiche al Regolamento Regionale che disciplina la realizzazione e gestione dei servizi per l’Infanzia”