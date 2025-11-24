Consiglio regionale, i lavori della Commissione Affari istituzionali e Bilancio Si è discusso della 20° edizione della "Giornata delle Marche" e di diverse proposte di legge

185 Letture Politica

La Commissione Affari istituzionali e Bilancio impegnata su diversi provvedimenti. In apertura di seduta l’esame del parere relativo alla ventunesima edizione della “Giornata delle Marche” in programma mercoledì 10 dicembre al Teatro “La Fenice” di Senigallia. Sul parere sono stati nominati relatori Silvia Luconi e Micaela Vitri.

A seguire si è proceduto alla nomina dei relatori sulla proposta di legge relativa al Rendiconto generale della Regione per l’anno 2024 (la Presidente della Commissione Jessica Marcozzi e la Vice Micaela Vitri). Sul provvedimento è stata anche ascoltata la relazione in presenza dell’assessore regionale al Bilancio Francesca Pantaloni. Nomina dei relatori anche sul parere relativo alla “Programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa 2026/2027” (i consiglieri Andrea Cardilli e Enrico Piergallini) e sulla proposta di legge di promozione e valorizzazione dei Viaggi della Memoria (Andrea Cardilli e Fabrizio Cesetti).