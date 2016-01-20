“Valditara nelle Marche solo quando gli fa comodo: scuola non è passerella elettorale” Critica la Rete degli Studenti Medi Marche per la visita del Ministro

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara torna nelle Marche, ma – ancora una volta – lo fa solo quando gli serve, non quando serve alla scuola.

La mattina di martedì 16 settembre, infatti, il Ministro ha visitato l’IIS Podesti – Calzecchi Onesti di Ancona, per salutare gli studenti.

Tuttavia, mentre le scuole crollano letteralmente a pezzi, mentre l’edilizia scolastica in questa regione è tra le più carenti d’Italia, mentre il diritto allo studio continua a essere negato a migliaia di studenti e studentesse per la mancanza di trasporti, spazi, supporto psicologico e accessibilità economica, il Ministro sceglie di farsi vedere sul territorio solo in occasione di eventi politici o passerelle istituzionali, del tutto scollegate dalle reali urgenze del mondo scolastico.

La sua presenza è, ancora una volta, strumentale e calata dall’alto: serve solo a raccogliere consenso, non a risolvere problemi.

Non a caso, infatti, Valditara era già venuto nelle Marche all’inizio del mese, quando si era recato al liceo artistico Scuola del Libro di Urbino, ma la cosa non ci stupisce: con le elezioni regionali alle porte e la giunta regionale Acquaroli uscente, il ministro ha voglia proprio ora di visitare la nostra Regione di cui, al contrario, si dimentica quando le scuole crollano a pezzi e gli studenti non hanno nemmeno i mezzi per arrivarci.

Come Rete degli Studenti Medi delle Marche, siamo stanchi di una politica che usa la scuola come vetrina, ma non ascolta davvero chi la vive. Siamo stanchi di un Ministro che parla di “merito” mentre abbandona le scuole pubbliche al degrado, smantella la partecipazione studentesca e promuove una visione aziendalistica e repressiva dell’istruzione.

Noi studenti e studentesse delle Marche non ci faremo strumentalizzare: se il Ministro vuole venire qui, venga ad ascoltare la voce della scuola reale, altrimenti resti a casa.

da Rete degli Studenti Medi Marche