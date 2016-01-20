Trenitalia, Marche: cerimonia di giuramento per undici nuovi capitreno Negli ultimi tre anni in regione assunti 34 capitreno e 16 macchinisti

Cresce ancora l’organico del Regionale di Trenitalia nelle Marche. Cerimonia di giuramento, nella mattinata di lunedì 15 settembre presso la Sala della Giunta del Comune di Ancona, per 11 nuovi capitreno (sei donne e cinque uomini).

Presenti Daniele Silvetti, Sindaco del Comune di Ancona, e Berluti Hamos, Responsabile di Produzione Regionale Marche di Trenitalia.

I capitreno sono il punto di riferimento essenziale per i viaggiatori sia a bordo treno che a terra. Accolgono, orientano e informano le persone fornendo indicazioni e verificano i titoli di viaggio dei passeggeri provvedendo, se necessario, alla loro regolarizzazione. Il capotreno, nello svolgimento delle proprie mansioni, assume il ruolo di Pubblico Ufficiale sorvegliando la sicurezza e la regolarità della circolazione del treno di cui è responsabile.

Le assunzioni della Direzione Regionale Marche di Trenitalia negli ultimi tre anni sono 34 capitreno e 16 macchinisti. Un processo di ricambio generazionale che rappresenta un’opportunità di lavoro per i giovani marchigiani e va di pari passo con il completo rinnovo della flotta del Regionale che ha un’età media meno di 7 anni – una delle più basse dell’intero panorama nazionale – destinata a ridursi ancora entro il 2025 grazie all’arrivo di altri 3 nuovi treni.

Nelle Marche, anche il piano di ammodernamento della flotta del Regionale ha vissuto negli ultimi anni una vera e propria rivoluzione, non solo per quanto riguarda l’arrivo dei nuovi treni, ma anche per i servizi, sempre più improntati all’intermodalità, grazie alla stretta collaborazione con la Regione Marche, committente del servizio.