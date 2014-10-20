Post alluvione Marche 2022: consegnati lavori su tratto di strada Arceviese SR360
Intervento da oltre 2 milioni
93 Letture0 commenti
Lunedì 15 settembre nella sede del Comune di Arcevia la Regione Marche, tramite il Vice Commissariato all’alluvione, ha consegnato i lavori relativi alla SR 360 Arceviese nel tratto delle Cave fortemente danneggiato dall’alluvione del settembre 2022: “Mitigazione del rischio idrogeologico a salvaguardia della SS360 Arceviese”.
Oltre 2 milioni il costo dell’intervento.
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Marche Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!