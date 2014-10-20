Adesso AN
25°
Martedì
20° / 28°
Mercoledì
19° / 24°
Giovedì
18° / 26°
Venerdì
18° / 26°
MarcheNotizie.info
Versione ottimizzata per la stampa

Post alluvione Marche 2022: consegnati lavori su tratto di strada Arceviese SR360

Intervento da oltre 2 milioni

93 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
Consegna lavori post alluvione 2022 su strada Arceviese, tratto delle Cave ad Arcevia

Lunedì 15 settembre nella sede del Comune di Arcevia la Regione Marche, tramite il Vice Commissariato all’alluvione, ha consegnato i lavori relativi alla SR 360 Arceviese nel tratto delle Cave fortemente danneggiato dall’alluvione del settembre 2022: “Mitigazione del rischio idrogeologico a salvaguardia della SS360 Arceviese”.

Oltre 2 milioni il costo dell’intervento.

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Marche Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni