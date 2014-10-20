Elezioni Regionali Marche, sondaggio agenzia Dire-Tecnè: avanti Acquaroli con il 51% Il dato dei rilevamenti effettuati tra il 10 e l'11 settembre: Ricci insegue con il 45,5%, ma c'è un 10% incerto sul votare o meno

Acquaroli davanti a Ricci nella corsa per la guida delle Marche. E’ questo il dato che viene diffuso in seguito al sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 10 e 11 settembre, in vista delle elezioni regionali.

Il 51% degli intervistati indica il governatore uscente, mentre il 45,5% sceglie lo sfidante del centrosinistra Matteo Ricci. Gli altri candidati sono al 3,5% ma ci sono ancora il 10% di incerti, con una stima dei votanti tra il 50 e il 54%.

Esaminando le preferenze che, stando alle rilevazioni di Dire-Tecnè raccoglierebbero partiti, movimenti e liste a sostegno dei candidati presidenti, FdI viene indicato dal 28%, FI dal 9, la Lega dal 5 (altre liste del centrodestra che sostengono Acquaroli dal 9). Sul fronte del centrosinistra, ad oggi il PD avrebbe il 25% dei voti, Avs il 7, il M5S il 5 (altre liste per Ricci l’8,5%).