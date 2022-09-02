Maurizio Gasparri a Senigallia per presentare la candidatura di Roberto Paradisi
Sabato 6 settembre alle ore 17.00 presso la sala convegni dell'hotel HR
Arriverà domani (sabato) a Senigallia Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato per presentare la candidatura dell’avvocato Roberto Paradisi, voce “forte e libera” nel territorio.
L’appuntamento è per le ore 17 alla sala convegni dell’Hotel HR (ex hotel Ritz). Prevista anche la partecipazione del segretario regionale on. Francesco Battistoni, dei dirigenti locali azzurri Cesare Morganti (vice segretario provinciale), Luigi Rebecchini (consigliere comunale a Senigallia), Raffaele Sebastianelli (consigliere comunale a Corinaldo), Chiara Spadoni (vice-sindaco di Ostra Vetere) ed altri pubblici amministratori del territorio.
