Al via l’Eccellenza Marche
Rappresentate tutte le province marchigiane
228 Letture0 commenti
Al via il campionato di Eccellenza Marche domenica 7 settembre alle ore con la prima giornata.
Queste le partite in programma, ore 15.30.
Montefano-Sangiustese (ore 15)
Chiesanuova-Tolentino
Civitanovese-Montecchio Gallo
Fabriano Cerreto-Jesina
Osimana-Montegranaro
Trodica-Fermignanese
Urbania-Matelica
Urbino-Fermana
