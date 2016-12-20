Adesso AN
28°
Sabato
20° / 26°
Domenica
19° / 26°
Lunedì
17° / 27°
Martedì
19° / 28°
MarcheNotizie.info
Versione ottimizzata per la stampa

Al via l’Eccellenza Marche

Rappresentate tutte le province marchigiane

228 Letture
commenti
Sport
Ascolta la notizia
campo-calcio-pallone

Al via il campionato di Eccellenza Marche domenica 7 settembre alle ore con la prima giornata.


Queste le partite in programma, ore 15.30.
Montefano-Sangiustese (ore 15)
Chiesanuova-Tolentino
Civitanovese-Montecchio Gallo
Fabriano Cerreto-Jesina
Osimana-Montegranaro
Trodica-Fermignanese
Urbania-Matelica
Urbino-Fermana

Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Venerdì 5 settembre, 2025 
alle ore 11:24
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Marche Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni