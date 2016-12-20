Adesso AN
Conto alla rovescia per il Montemarciano Metal Fest

Si svolgerà sabato 13 settembre nel campo sportivo "Di Gregorio" in località Gabella

Cultura e Spettacoli
Locandina del Montemarciano Metal Fest

Sabato 13 settembre 2025, con il patrocinio del Comune, il campo sportivo “L. Di Gregorio” di Gabella ospiterà il Montemarciano Metal Fest, festival dedicato alla musica metal, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Ad animare la serata, diverse band che si alterneranno sul palco: Scala Mercalli, Walls Of Babylon, Sleazer, Red Max e Earth – I2I8. A chiudere l’evento, sarà poi il rock di Leone DJ. A partire dalle 19.00, saranno attivi stand gastronomici a cura della P.A. Avis Montemarciano.

Redazione Marche Notizie
Redazione Marche Notizie
Pubblicato Martedì 2 settembre, 2025 
alle ore 11:15
