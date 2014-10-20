Finale Nazionale di Miss Reginetta d’Italia 2025: in lizza cinque miss dalle Marche A Riccione sabato 30 agosto 84 finaliste si contenderanno il titolo

Riflettori puntati sulla finale nazionale di Miss Reginetta d’Italia 2025, uno degli appuntamenti più importanti del calendario della bellezza e dello spettacolo italiano: sabato 30 agosto , l’Opera Beach Club di Riccione ospiterà l’evento conclusivo che incoronerà la nuova Reginetta tra ottantaquattro finaliste selezionate per mesi in tutta la penisola.

A rappresentare le Marche nella corsa verso l’ambita corona quattro giovani bellissime Miss pronte a portare sul palco di Miss Reginetta d’Italia personalità, sogni e talento.

Maria Chiara Sfregola, 17 anni, di Porto San Giorgio (Fermo), studentessa, lavora come indossatrice e modella, coltivando già un’esperienza concreta nel mondo della moda.

Sophia Domestico, 16 anni, di Moie di Maiolati Spontini (Ancona), frequenta il liceo, suona il pianoforte e sogna di intraprendere un percorso professionale nella moda e nello spettacolo.

Giulia Carboni, 15 anni, di Lucrezia di Cartoceto (Pesaro e Urbino), studentessa del liceo scientifico sportivo, aspira a sfilare per brand innovativi e a recitare in film e serie TV.

Jennifer Pierantozzi, 17 anni, di Sant’Elpidio a Mare (Fermo) partecipa già a sfilate e nutre il sogno di diventare una modella professionista.

Quattro volti e storie diverse con un comune desiderio di farsi strada nel mondo della moda e dell’entertainment.

“Dopo mesi di attento scouting in tutte le regioni — dichiara il patron del concorso Alessio Forgetta — siamo pronti a mettere in luce giovani donne che uniscono bellezza e talento. Miss Reginetta d’Italia è da sempre un trampolino di lancio: grazie al sostegno dei nostri sponsor e partner, offriamo alle finaliste visibilità e opportunità nel cinema, nella moda e nella televisione“.

La serata sarà condotta dalla bellissima attrice e presentatrice Sofia Bruscoli affiancata dal noto volto del concorso Francesco Anania. Tra gli ospiti attesi un parterre di personalità del mondo dello spettacolo: la showgirl e attrice Raffaella Fico, il comico Tiberio Cosmin dei Pota Boyz da “Italia’s Got Talent”, l’opinionista Jack Vanore tra i più amati di “Uomini e Donne” di Maria De Filippi e la sexy soubrette Miryea Stabile protagonista dei reality “La Pupa e il Secchione” e “L’Isola dei Famosi”.

A suggellare la finalissima sarà la passerella dell’attuale reginetta: Alessia Dall’Osto,19 anni di Brescia, Miss Reginetta d’Italia in carica, sarà lei a incoronare la nuova vincitrice che entrerà nell’albo d’oro come Miss Reginetta d’Italia 2025.

Un imperdibile appuntamento con la bellezza e il glamour italiano per conoscere in anteprima nuovi volti e talenti del mondo della moda e dello spettacolo.