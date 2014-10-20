Soddisfazione della Lega Marche per i voli da e per l’aeroporto di Ancona "Grazie al lavoro svolto da ENAC e all’impegno costante del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini"

“Grande soddisfazione per l’aggiudicazione delle rotte in regime di continuità territoriale da e per l’aeroporto di Ancona, un risultato atteso da tempo che garantirà collegamenti aerei stabili con Roma Fiumicino, Milano Linate e Napoli Capodichino a partire dal 1° novembre.

Grazie al lavoro svolto da ENAC e all’impegno costante del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, le Marche vedono finalmente riconosciuto un diritto fondamentale alla mobilità, indispensabile per cittadini, lavoratori e imprese. Le tratte sono state aggiudicate alle compagnie DAT A/S (per Roma e Milano) e Volotea SL (per Napoli), che garantiranno un servizio regolare nel pieno rispetto degli orari stabiliti dal decreto impositivo. Un passo avanti determinante, soprattutto se si considera che, fino a oggi, questi collegamenti semplicemente non esistevano. La Lega dimostra ancora una volta di non limitarsi alle promesse, ma di portare risultati concreti sui territori. Dove c’è la Lega, arrivano i fatti”.

Così la segreteria della Lega Marche.