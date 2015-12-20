Prosegue anche in estate il rilascio dei passaporti da parte della Questura di Ancona Circa 10mila quelli già emessi nei primi sei mesi del 2025

158 Letture Cronaca

La Polizia di Stato della Questura di Ancona continua con il trend positivo nell’attività di rilascio dei passaporti.

Il tempo di attesa per la prenotazione tramite agenda online è di un solo giorno, grazie all’apertura degli sportelli che, su input del Questore Capocasa, viene assicurata dal lunedì al venerdì di ogni settimana.

L’impegno degli uomini e donne della Polizia di Stato è costante. A tal riguardo giova ricordare che, nel primo semestre del 2025, sono stati rilasciati circa 10mila passaporti, dei quali 4.400 dalla Questura e il rimanente numero da parte dei quattro Commissariati di Pubblica Sicurezza distaccati in tutta la Provincia.

Anche nel periodo estivo, tempo di partenze, proseguono le domande di rilascio dei titoli di viaggio, che vengono attualmente evase con un tempo medio di 5 giorni.

Con alcune azioni strategiche è stato possibile soddisfare anche in tempi molto brevi tutte le istanze inoltrate. Particolare attenzione viene riservata a quelle con motivazioni di rilascio urgente.

Inoltre, il Questore, al fine di rispondere alle esigenze impellenti relative al rilascio del passaporto per motivi di lavoro, ha provveduto a siglare diverse convenzioni con Associazioni di categoria di lavoratori.

È bene rammentare che l’agenda online è la prima ma non la sola opzione di scelta per il cittadino che può ottenere un appuntamento tramite SPID o CIE, registrandosi all’indirizzo https://www.passaportonline.poliziadistato.it, alla voce “accesso per il cittadino”.

Inoltre, è possibile presentare la domanda di rilascio del passaporto nel giorno dell’apertura libera, “open day”, prevista tutti i giovedì mattina.