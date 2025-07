“Paesaggi del buon-essere”: Valdaso rinasce con nuovo turismo di benessere e cultura Firmata la convenzione tra Montedinove, Montalto delle Marche, Carassai e la Regione Marche: ai Comuni un milione di euro

Buon-essere, benessere e territorio: tre borghi, un’unica visione. Montedinove come capofila, Montalto delle Marche e Carassai uniscono le forze per ridare vita alla media-alta Valdaso con il progetto “Paesaggi del Buon-Essere – Esperienze rural-culturali tra i borghi della Valdaso”, un percorso condiviso di rigenerazione turistica e territoriale.

Un progetto di valorizzazione delle esperienze autentiche legate alla cultura, all’enogastronomia locale, la qualità dell’ambiente, finanziato dalla Regione tramite il bando “Borgo accogliente” con 1 milione di euro.

Il progetto punta a trasformare questi centri storici in una destinazione integrata di turismo esperienziale, autentico e sostenibile, attivo durante tutto l’arco dell’anno. Obiettivo: contrastare lo spopolamento, rilanciare l’economia locale e valorizzare le risorse paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche, offrendo esperienze immersive legate al benessere, alla natura e alla cultura.

“Il progetto ‘Paesaggi del Buon-Essere’ rientra pienamente nella visione che stiamo portando avanti con le politiche di riqualificazione del nostro territorio e delle sue vocazioni più identitarie – ha detto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli – una strategia volta a rilanciare i borghi come motori di sviluppo sostenibile, qualità della vita e attrattività turistica. Stiamo investendo con convinzione oltre 110 milioni di euro per sostenere territori e imprese, promuovendo il turismo destagionalizzato, la valorizzazione del paesaggio e delle comunità, e la riqualificazione delle strutture ricettive. Questo progetto dimostra come la collaborazione tra Comuni possa generare valore duraturo. I borghi, veri custodi dell’identità marchigiana, rappresentano il futuro più autentico e sostenibile della nostra regione. Puntiamo sulla loro bellezza e unicità per offrire esperienze turistiche che uniscano benessere, cultura e natura”.

Le dichiarazioni dei sindaci

Antonio Del Duca – Sindaco di Montedinove: “Una sinergia che supera i confini comunali e dimostra quanto la collaborazione possa diventare una leva concreta di sviluppo. La grande partecipazione, la qualità delle idee e il coinvolgimento trasversale di diversi attori ci dicono che il nostro territorio è pronto a mettersi in gioco facendo emergere le peculiarità e le ricchezze dei tre borghi, promuovendo la loro identità e attrattività. L’obiettivo è offrire ai visitatori un’esperienza autentica, fuori dai circuiti turistici di massa, ma ricca di contenuti culturali, paesaggistici ed enogastronomici. Nel comune di Montedinove, il bando ha permesso il finanziamento integrale dell’arredo e l’allestimento di uno spazio wellness nell’ex convento Clarisse e la realizzazione di un viaggio multisensoriale finalizzato a scoprire le bellezze e i profumi del paesaggio della Valdaso”.

Daniel Matricardi – Sindaco di Montalto delle Marche: “Lavorare insieme per il bene del nostro territorio e in particolare per la rigenerazione turistica è ormai l’unica strada percorribile per arrivare agli obiettivi sperati. I nostri paesi meritano di svilupparsi sempre di più in chiave turistica, quindi noi non smetteremo mai di accogliere con piacere occasioni di crescita condivisa, come in questo caso con Montedinove e Carassai”.

Gianfilippo Michetti – Sindaco di Carassai: “L’intervento pubblico del Comune di Carassai, finanziato con 100.000€, riguarderà la riqualificazione di un ex distributore di carburante in cui verrà realizzato un info-point turistico con punto e-bike. Sono certo che l’intervento pubblico, insieme agli interventi privati, nel nostro caso due attività ricettive oltre ad un’associazione che arricchirà il panorama culturale e ricreativo del paese e dei nostri territori, determineranno una maggiore qualità dell’offerta turistica integrata generando valore con effetti economici e sociali positivi nelle nostre comunità, come era fra l’altro negli intenti della Regione Marche ovvero valorizzare il patrimonio locale e promuovere attività economiche e turistiche”.

Il progetto

Le azioni previste comprendono:

– la creazione di spazi wellness e percorsi multisensoriali a Montedinove;

– la riqualificazione dei giardini storici di Palazzo Paradisi a Montalto delle Marche come parco urbano-rurale;

– la realizzazione di un info-point turistico con punto e-bike a Carassai;

– la valorizzazione di itinerari che connettono i borghi ai principali punti di interesse;

– lo sviluppo di una strategia di promozione turistica digitale condivisa;

– interventi per migliorare la ricettività e generare esperienze culturali ed enogastronomiche di qualità.

Già coinvolti nel progetto 15 soggetti privati tra strutture ricettive, aziende agricole, ristoratori e associazioni culturali, a dimostrazione di un forte radicamento locale e della volontà di creare un ecosistema turistico solido, innovativo e rispettoso dell’identità rurale. “Paesaggi del Buon-Essere” è una visione di territorio condivisa, capace di far emergere l’anima autentica della Valdaso, creando opportunità e bellezza diffusa.