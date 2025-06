Questura di Ancona, nessun problema per la gestione del concerto di Zucchero Attese 30.000 persone per i Pinguini Tattici Nucleari

Si è tenuto stamani in Questura il debriefing relativo al concerto di Zucchero tenuto dal Questore. Grazie alla presenza delle Forze dell’ordine, fin da ieri mattina, nella zona interessata, è stato assicurato il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, in occasione del primo evento di notevole spessore della stagione, concerto tenutosi ieri sera allo stadio “Del Conero”, alla presenza di circa 14.000 spettatori.

Il bilancio della gestione dell’ordine pubblico attuata della Questura di Ancona, responsabile della cornice di sicurezza del Concerto di Zucchero è positiva. Dalle 08.00 di giovedì alle 02.00 di stanotte sono stati oltre 80 gli operatori delle Forze di Polizia impiegati nei servizi, compresi i Cinofili e gli Artificieri della Polizia di Stato, le unità operative di pronto intervento, personale della Polizia di Stato in abiti civili per garantire i servizi anti-bagarinaggio, frodi nel commercio e sicurezza alimentare, cui vanno aggiunti gli appartenenti alla Polizia Locale, dedicati a garantire la viabilità, i VV.FF. , il personale del Pronto intervento Medico/ Sanitario e i Volontari della Protezione Civile.

Tutto il personale è stato impiegato con ordinanza del Questore, all’esito di molti e diversi sopralluoghi fatti con i Dirigenti Responsabili dei servizi sul posto, nonché con la convocazione del tavolo tecnico tenutosi in Questura per coordinare una macchina organizzativa adeguata all’evento, coordinata dal C.O.S. (Centro Operativa di Sicurezza) presso lo Stadio.

Per l’evento è stato disposto il montaggio di nr. 3 torri faro per garantire un’adeguata ed elevata illuminazione della zona a tutela dell’incolumità pubblica. Inoltre, la viabilità è stata concordata tra la Questura e la Polizia Locale, al fine di garantire l’ordinato e sicuro afflusso e deflusso nella zona interessata dall’evento.

Già da stamani, in occasione del debriefing per Zucchero, si sono poste le premesse per verificare le situazioni che devono essere migliorate, o comunque adeguate, ad un evento più complesso come il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, dove gli organizzatori stimano la presenza di circa 30.000 spettatori, con un impatto sulla viabilità cittadina ben più preponderante, rispetto a quello tenutosi ieri sera.