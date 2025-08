“Mario Giacomelli celebrato da tutto il mondo tranne che dalla Giunta Acquaroli” Mangialardi: "Amareggiato". Il primo agosto 2025 era il Centenario dalla nascita del più grande fotografo italiano

Sono molto amareggiato.

Con grave ritardo, è stato discusso oggi in aula il Piano triennale della cultura 2025-2027, un atto deludente da ogni punto di vista.

A tutto c’è un limite, però. Trovo semplicemente inaccettabile che la Giunta Acquaroli abbia del tutto dimenticato che il 2025 è l’anno del centenario dalla nascita di Mario Giacomelli.

Ben due anni fa avevo presentato una Proposta di Legge, la n. 206 del 12 Luglio 2023, per celebrare adeguatamente questo importante anniversario con una dotazione finanziaria di 25 Mila euro. La maggioranza ha preferito non approvare la mia PdL, che pure era stata firmata anche da esponenti della maggioranza: zero risorse per ricordare Giacomelli, insomma.

Non solo, al punto 3.2.2 del Piano triennale della cultura – “Le grandi celebrazioni di personaggi illustri” – Mario Giacomelli non è nemmeno menzionato, al contrario di altre figure come Luciano de Vita o Giuseppe Uncini, di cui non sottovaluto la rilevanza ma rispetto ai quali non è previsto per il triennio 2025/2027 alcun centenario!

Insomma, Mario Giacomelli per la Giunta Acquaroli proprio non esiste!

Nel frattempo, sono in corso due grandi mostre sul maestro senigalliese a Roma (Palazzo delle Esposizioni) e a Milano (Palazzo Reale). Altre sono state fatte e se ne faranno in tutto il mondo: Parigi, MoMa di New York tutti i principali centri culturali del pianeta celebrano Giacomelli.

Tuttavia, ahimè, “nessuno è profeta in Patria”: per la Regione Marche governata dal centrodestra Mario Giacomelli non merita nemmeno di essere citato.

Ho visto di tutto in questi 5 anni della destra in Regione: superficialità, atteggiamenti sprezzanti, ignoranza.

Mai, però, si era giunti fino a questo punto.

Molto più di una dimenticanza, quella di oggi è un vero e proprio attacco sferrato alla storia e all’identità di Senigallia e della nostra Regione, oltre che alla memoria del nostro immenso fotografo.

Inoltre, è anche una incredibile occasione mancata: una opportuna celebrazione del centenario dalla nascita di Giacomelli avrebbe potuto richiamare flussi turistici e rappresentare un volano di sviluppo per la nostra economia e per il lavoro.

Maurizio Mangialardi

Consigliere regionale PD Marche