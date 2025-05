I Big One omaggiano i Pink Floyd e il loro live “Pulse” con un grande concerto ad Ancona Alle Muse si chiude il tour di una tribute band tra le più quotate a livello internazionale

146 Letture Cultura e Spettacoli

Ultima attesissima tappa per il tour della migliore tribute band dei Pink Floyd in Europa: venerdì 23 maggio al Teatro delle Muse si terrà il concerto multimediale dedicato al celeberrimo album dal vivo del 1995, a trent’anni dalla sua uscita.

La data finale di una sequenza trionfale di concerti dedicati alla leggendaria band di Roger Waters e David Gilmour

Ancona: gran finale con il Pulse Tour 2025 dei Big One!

Good Vibrations Eventi

è orgogliosa di presentare:

𝐁𝐈𝐆 𝐎𝐍𝐄

𝐄𝐔𝐑𝐎𝐏𝐄𝐀𝐍 𝐏𝐈𝐍𝐊 𝐅𝐋𝐎𝐘𝐃 𝐒𝐇𝐎𝐖

PULSE TOUR 2025

Venerdì 23 maggio 2025

ore 21.00

Teatro delle Muse

Piazza della Repubblica

Ancona

Biglietti:

Poltronissima 36,50 € + d.p.

Poltrona 33,00 € + d.p.

I Galleria e I Palchi 30,00 € + d.p.

II Galleria e II Palchi 27,00 € + d.p.

III Galleria e III Palchi 25,00 € + d.p.

https://good-vibrations.it/event/big-one-european-pink-floyd-show-ancona/

Venerdì 23 maggio 2025, con il concerto al Teatro delle Muse di Ancona, si terrà l’ultimo concerto del Pulse Tour 2025 dei Big One – The European Pink Floyd Show, interamente dedicato al celeberrimo Pulse, l’album dal vivo dei Pink Floyd che il 29 maggio festeggerà 30 anni di storia. Un tour di tredici show multimediali, non semplici concerti di omaggio, per quella che la stampa italiana ed estera ha considerato la migliore tribute band floydiana in Europa: tredici appuntamenti incentrati sul disco dal vivo che David Gilmour, Richard Wright e Nick Mason consegnarono alla storia con un responso di pubblico a dir poco straordinario.

Sono passati 30 anni da The Division Bell e dal tour successivo, che è stato quello con il maggior incasso nella storia del rock, capace di totalizzare oltre 5 milioni di spettatori in 68 città, il tutto immortalato nel magnifico live-album Pulse. il tour terminò il 20 ottobre 1994 all’Earl’s Court a Londra con uno spettacolare concerto seguito in diretta da milioni di spettatori in tutto il mondo. A questo evento, a una scaletta senza tempo con classici che toccano l’intera storia dei Pink Floyd, è dedicato il Pulse Tour 2025 dei Big One, reduci dal tour 50 Years Of the Dark Side 2024, dedicato a The Dark Side Of The Moon e concluso, dopo due anni e svariati sold out anche all’estero, nel maggio 2024 al Teatro Nazionale a Milano.

I Big One sono nati nel 2005 e hanno raggiunto presto la notorietà grazie a una serie di spettacoli tematici sull’universo floydiano che hanno riscosso ovunque un grandissimo successo. Il loro show è stato inserito nei cartelloni dei più importanti festival nazionali ed esteri, in particolare in Olanda e Belgio, dove a fine Aprile del 2016 hanno registrato, per una serata alla Musichalfromhallen in Tielt organizzata dal più importante fan club dei Pink Floyd, un clamoroso tutto esaurito. I Big One sono noti e apprezzati in particolare per le versioni dei più celebri concerti floydiani, da tempo si ripropongono di realizzare la riproduzione più fedele possibile delle sonorità e degli arrangiamenti del gruppo, utilizzando una strumentazione vintage. Ma non si limitano solo al sound, il progetto infatti si avvale di una struttura audio, luci e video di primo livello, per cui lo show risulta perfettamente in armonia con l’immaginario dei Pink Floyd.

Il repertorio dei loro concerti attinge alle più famose produzioni quali The Dark Side of the Moon, Animals, Wish You Were Here, ecc., fino alle più recenti come The Endless River. Hanno realizzato CD e DVD live distribuiti in Italia e all’estero come il Live at Valle dei Templi (Agrigento 2006) e il DVD The Wall Anniversary (Teatro Romano di Verona 2009). La loro versione di Comfortably Numb tratta dal DVD di Agrigento ha superato le 500.000 visualizzazioni su YouTube. Ricorda il chitarrista e cantante Leonardo De Muzio: “Siamo l’unico gruppo italiano a suonare questo genere nel Nord Europa, questo ci lusinga molto. Siamo diventati un vero riferimento in quei paesi molto diversi dall’Italia, dove la gente conosce molto più in profondità la musica dei Pink Floyd, non vuole ascoltare solo le hit e ama i brani meno conosciuti”.

Big One:

Leonardo de Muzio (Lead Guitar and Voice)

Stefano Freddi (keyboards and Vocals)

Luigi Signori (bass and Vocals)

Gianmaria Tonin (Drums and percussions)

Special guests:

Debora Farina, Manuela Milanese e Pamela Perez (backing vocals)

Marco Scotti (Sax)

Enrico Frigo (back guitars)

Ideazione, produzione, comunicazione e marketing a cura di Good Vibrations Entertainment:

http://www.good-vibrations.it

Big One – The European Pink Floyd Show:

https://www.bigonepinkfloydband.com/