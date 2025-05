Ecco il programma dell’Ulisse Fest di Ancona Il primo ospite è Maurizio De Giovanni

Torna ad Ancona UlisseFest – La festa del viaggio di Lonely Planet, l’evento che celebra la cultura del viaggio in tutte le sue forme. L’ottava edizione si aprirà con ben tre anteprime che accompagnano il pubblico verso la 3 giorni del festival, dal 4 al 6 luglio 2025.

A iniziare il percorso, venerdì 13 giugno alle ore 21, sarà Maurizio de Giovanni, all’Auditorium della Mole Vanvitelliana. Con “Passione”, lo scrittore partenopeo dà voce all’anima della canzone napoletana, intrecciando storie, sentimenti e melodie che hanno attraversato epoche e conquistato il mondo. Sul palco, le sue parole si fondono con le note di un raffinato ensemble musicale, dando vita a uno spettacolo intenso e vibrante. Un omaggio sentito alla cultura napoletana, che canta l’amore, il dolore e la bellezza di una città unica.

Scritto e interpretato da Maurizio de Giovanni, arricchito dalle note di Marco Zurzolo, accompagnato da Umberto Lepore e Carlo Fimiani e dalla voce di Marianita Carfora, Passione è un viaggio nella nostra memoria collettiva. Uno spettacolo di grande forza poetica ed emotiva, scandito da uno dei patrimoni culturali più importanti del nostro paese.

🎟 Prezzo del biglietto: 10 € + diritti di prevendita

🎫 Biglietti disponibili su Vivaticket

Giovedì 26 giugno alle ore 21 al Teatro delle Muse sarà la volta di Edoardo Prati, una delle voci più sorprendenti del panorama culturale italiano, che arriverà ad Ancona con la prima data del tour Come è profondo il mare, un progetto teatrale che con i versi di Omero e la poesia contemporanea ci accompagnerà in un viaggio poetico dove il racconto di sogni e storie di mare, diventa occasione di riflessione sull’identità, il desiderio di conoscersi e la profondità delle parole. Scritto da Edoardo Prati, Manuela Mazzocchi ed Enrico Zaccheo che cura anche la regia, lo spettacolo è un’occasione per lasciarsi trasportare dalla narrazione e riscoprire il piacere del pensiero e dell’immaginazione.

🎟 Prezzo del biglietto: platea 17,00 € | galleria 14,00 € + diritti di prevendita

🎫 Biglietti disponibili su Vivaticket

Il 3 luglio UlisseFest entrerà nel vivo con una serata inaugurale completamente a ingresso gratuito. Si inizia alle ore 20.30 all’Auditorium della Mole dove Vittorio Lingiardi ci accompagnerà in un viaggio che intreccia paesaggi esteriori e interiori, emozioni e carne, stupore e consapevolezza. Un’esplorazione del modo in cui i luoghi ci parlano, ci formano e ci trasformano – così come fa il corpo, primo compagno di ogni nostro cammino. Con la sensibilità dello psicoanalista e la curiosità del viaggiatore, Lingiardi ci inviterà a interrogarci su cosa significhi davvero abitare uno spazio, attraversare un territorio, conoscere sé stessi. E, ancora, stupirsi.

Alle ore 21.30, al Cortile della Mole, vernissage della mostra fotografica dedicata a Tahiti, (in collaborazione con Tahiti Tourism): panorami selvaggi e ancestrali, ma anche di attimi di quotidianità, tradizioni e usanze della popolazione locale, sempre profondamente interconnessa con l’ambiente naturale circostante e con la propria terra o “Fenua”, come viene chiamata in tahitiano.

Saranno presenti Luigi Chiurchi, Fotografo e Key Opinion Leader Leica, e Pietro Ienca.

La serata si chiuderà con l’Opening Party che dalle ore 22, animerà il Cortile della Mole: dj set di Tyler Ov Gaia, tra elettronica percussiva e psichedelia estatica che apre la Festa del Viaggio di Lonely Planet.

Organizzato da EDT, partner esclusivo di Lonely Planet in Italia, UlisseFest porterà ad Ancona scrittori, musicisti, esploratori, giornalisti, fotografi, attivisti, scienziati e artisti per tre giorni di incontri, spettacoli, laboratori, concerti, mostre e proiezioni. Un festival che è già diventato punto di riferimento per chi viaggia con la mente, il corpo e il cuore.

Per gli aggiornamenti sul programma: www.ulissefest.it