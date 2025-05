PNRR, approvati e finanziati quattro progetti di ricerca biomedica dell’AOU delle Marche Saranno coordinati dai dottori Gianluca Moroncini, Jacopo Sebastianelli, Antonio Pompilio Gigante e Maria Elena Lionetti

Nell’ambito della Missione 6 del PNRR, il Ministero della Salute ha approvato la graduatoria dei progetti di ricerca ammessi a finanziamento e per la Regione Marche sono stati ammessi 4 progetti proposti dall’Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) delle Marche, che quindi è stato individuato come soggetto promotore e attuatore.

“Rafforziamo la ricerca biomedica per garantire ai cittadini marchigiani risposte di eccellenza e le migliori cure nel campo delle malattie oncologiche, delle patologie rare e croniche che hanno un forte impatto sulla qualità di vita – dichiara il vicepresidente della Giunta e assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini – Con questi progetti alziamo ulteriormente l’asticella dell’eccellenza erogata dall’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, riconosciuta per il terzo anno consecutivo primo ospedale pubblico d’Italia”.

Nella graduatoria, pubblicata sul sito del Ministero, risultano ammesse a finanziamento per la Regione Marche le proposte: “Early Diagnosis of lung and gastrointestinal involvement in Systemic Sclerosis: a new model of Multiparametric Ultrasound evaluation” coordinato dal dottor Gianluca Moroncini (AOUM); “Identification and validation of novel biomarkers of cardiac and endothelial dysfunction in adult and pediatric hematologic patients treated with anthracycline” coordinato dal dottor Jacopo Sabbatinelli (AOUM); “Novel bioactive bone cements functionalized to tune cell fate and inhibit bacterial infections” coordinato dal dottor Antonio Pompilio Gigante (AOUM) e “Validation of an innovative screening algorithm for early detection of celiac disease and type 1 diabetes in the general pediatric population” coordinato dalla dottoressa Maria Elena Lionetti (AOUM). Le risorse per la realizzazione dei progetti afferiscono ai fondi PNRR Missione 6, Componente 2, investimento 2.1.

La selezione di progetti di ricerca da finanziare nell’ambito del PNRR riguarda infatti le tematiche: Proof of Concept (PoC); tumori rari (TR); malattie rare (MR); malattie croniche non trasmissibili (MCnT2) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio assistenziali relativamente all’innovazione in campo diagnostico e all’innovazione in campo terapeutico. Inoltre, la tematica delle malattie croniche non trasmissibili (MCnT1) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio assistenziali, relativamente ai fattori di rischio e prevenzione; eziopatogenesi e meccanismi di malattia.

Obiettivi del Ministero della Salute, in attuazione degli interventi nell’ambito della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sono potenziare il sistema della ricerca biomedica in Italia, sostenere il percorso di verifica del potenziale industriale della conoscenza sviluppata e delle innovazioni, rafforzare la capacità di risposta dei centri di eccellenza presenti in Italia nel settore delle patologie rare e delle malattie non trasmissibili altamente invalidanti, promuovendo nuove conoscenze e strategie di approccio.