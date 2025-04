Bando regionale da 20 milioni di euro per l’efficientamento energetico delle imprese L'assessore Antonini: "La Regione Marche conferma la propria strategia di lungo periodo"

103 Letture Cronaca

È stato pubblicato oggi il nuovo bando di finanziamento per interventi di efficientamento energetico rivolto alle imprese delle Marche, in attuazione dell’azione 2.1.1 del PR MARCHE FESR 2021/2027. La dotazione finanziaria complessiva è di 20.283.617,49 euro. Il bando sostiene investimenti per migliorare l’efficienza energetica di strutture, impianti e processi produttivi, comprese le installazioni per l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, confermando l’impegno della Regione nel sostenere la competitività delle imprese e la transizione ecologica del sistema produttivo.

“Questa misura – spiega l’assessore alle Attività produttive Andrea Maria Antonini – è il risultato di un lungo lavoro di confronto con il territorio e con le associazioni di categoria. Abbiamo voluto dare una risposta concreta alle esigenze delle imprese, oggi fortemente penalizzate dall’aumento dei costi energetici e dalle difficoltà di accesso al credito. È anche un passo fondamentale per accompagnare il sistema produttivo verso un’economia più sostenibile, riducendo la dipendenza dalle fonti fossili e incentivando l’utilizzo di energia pulita. Con questo intervento la Regione Marche conferma la propria strategia di lungo periodo, volta alla decarbonizzazione dell’economia e alla riduzione del 30% delle emissioni di gas serra, rafforzando la sostenibilità e la competitività delle imprese marchigiane. I recenti dati del GSE dimostrano che siamo sulla buona strada: l’incremento della potenza da fonte rinnovabile installata al 2023 rispetto al 2020 si attesta a 240 MW contro i 241 richiesti dalla traiettoria stabilita dal DM 21 giugno 2024. Ma per arrivare ai 2,3 GW entro il 2030, serve accelerare: con questo bando mettiamo in campo risorse e strumenti per sostenere chi innova, investe e guarda al futuro”.

Potranno accedere al bando le imprese di ogni dimensione operanti in una vasta gamma di settori: dalla manifattura al commercio, dai trasporti alla ristorazione e ai servizi per gli alloggi ecc. il dettaglio di tutti i settori ammessi identificati con dai codici ATECO è riportato nel bando.

L’ agevolazione, erogata in regime “de minimis”, si compone di una quota in conto capitale e di una quota di finanziamento a tasso zero.

Le risorse complessive prevedono una riserva del 60% a favore delle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) e del 40% per le Grandi Imprese. Le percentuali di contributo variano dal 60% al 100% per le MPMI e dal 40% al 70% per le Grandi Imprese.

Lo sportello per la presentazione delle domande sarà attivo dalle ore 10:00 del 23 luglio 2025 alle ore 10:00 del 25 luglio 2025 sulla piattaforma digitale www.creditofuturomarche.it, previa registrazione a https://app.creditofuturomarche.it. La gestione dello strumento è curata dal RTI Credito Futuro Marche.

Tutte le informazioni e la documentazione sono disponibili nella sezione “Bandi gestiti – Bandi aperti” della piattaforma, accessibile anche dal sito ufficiale della Regione Marche.